3個口訣識別腦中風，爭取黃金搶救時間。（圖／國健署提供）

50歲的黃先生，有高血壓及家族中風病史，近日因工作忙碌，經常發現心跳忽快忽慢，有時發生每分鐘心跳高達150次的現象，以為是工作壓力導致而忽略身體的警訊，有一天在公司聚餐時，突然右臉歪斜，口齒不清，連喝水都會漏水，嚇得同事趕緊撥打119送醫，經醫師診斷為心房顫動，引發腦中風。因為心房顫動容易形成血栓，增加腦中風的風險，所以應定期接受檢查，黃先生也在醫生的建議下，定期回診及改善生活習慣，持續追蹤都沒再發病。

依據衛生福利部110年死因統計，腦血管疾病是國人第四號殺手，平均每年奪走1萬多條寶貴的性命。另外，依據國民健康署2002-2017年研究顯示，有高血壓、高血糖、高血脂的民眾發生腦中風的機率分別是一般民眾的1.72、1.43、1.36倍，顯示三高會增加發生腦中風機率。腦中風不僅容易導致失能的後遺症，也會造成照顧者及家庭經濟的沈重負擔，更會嚴重影響生活品質。

為喚起民眾對腦中風的重視，世界中風組織（World Stroke Organization）將每年10月29日訂為「世界中風日」，今（111）年主軸為「識別腦中風 爭取時間是關鍵」(Raising public awareness of stroke signs and the importance of precious time)，呼籲大家重視預防腦中風的危險因子，牢記腦中風的相關症狀，避免因延誤送醫，而造成終身遺憾。

為協助民眾快速辨識腦中風徵兆，國民健康署提供腦中風徵兆口訣「微笑、舉手、說你好」，當身邊有人不舒服時，可請他(她)做三個動作，一、微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。二、舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。三、說你好：是否說話不清楚。如出現以上任一症狀，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

腦中風8大危險因子，包含：高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸及腦中風家族史等，國民健康署吳昭軍署長呼籲民眾，中風與心血管疾病息息相關，若出現如:心律不整、心跳忽快忽慢、心跳不規則等症狀，應盡快尋求醫師的協助，進行相關的檢查，避免耽誤黃金救治期。

為早期發現慢性疾病、早期介入及治療，民眾可藉由參加健檢或政府提供的40歲以上，每3年1次及65歲以上每年1次的成人預防保健服務，來了解自己的健康狀況；檢查報告中，若血壓、血糖、血脂有出現紅字數值，務必尋求專業醫師的建議，並調整生活習慣，如：戒菸、三低一高（低油、低糖、低鹽、高纖）飲食原則、規律運動（至少每週累積150分鐘的身體活動量），若有三高（高血壓、高血糖、高血脂）的現象，建議應加以控制(血壓維持在120/80mmHg、空腹血糖值<100mg/dL，以及低密度膽固醇<100mg/dL)及體重控制(BMI維持在18.5-24)，腰圍男性小於90公分，女性小於80公分，遠離腦中風的威脅。