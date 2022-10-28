讓座議題一直是近年來最具爭議性的話題，有年輕人裝睡不願讓位給老弱婦孺，也有身體硬朗的長輩強迫年輕人讓位。近日資深藝人高群也分享自己經歷，表示某次搭捷運，請前方年輕人讓座給站著的孕婦，卻被對方嗆「那孩子又不是我的」，讓他楞住了。

日前節目《女人要有錢之武花教主》探討世代議題，並邀請年長與年輕藝人同台，雙方各自提出老一輩與年輕人互相無法理解的觀點進行論戰，例如門禁、長輩圖等等。

高群被主持人問到，有沒有遇過很沒禮貌，講不聽還會頂嘴的年輕人，他當下回憶，有次在捷運上，旁邊站著一個孕婦，前方座位上的年輕人卻猛滑手機，看都不看，他擔心發生意外，便希望年輕人可以起身讓位。

高群表示，他對年輕人說「少年欸，你前面有個孕婦，讓一下可以嗎」，未料對方不但不答應，還當場反嗆他「那孩子又不是我的」，嗆完後繼續滑手機，讓他當下真的呆住，氣個半死，直呼現在社會年輕人到底是怎麼了。