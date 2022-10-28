台中一名女直播主小花（化名）2020年間收到林姓粉絲的私訊，林男恫嚇「我要公開我們的照片」、「只要我想要，妳讓我爽，一切沒事」等語，小花嚇得赴約卻遭到林男強行性侵得逞。案經上訴，台中高分院駁回上訴，仍依犯強制性交罪，判處林男4年6月徒刑。可上訴。

判決書指出，林男2019年間透過直播平台認識直播主小花，2020年5月間林男竟以通訊軟體傳訊給小花寫道，「我要公開我們的照片」、「只要我想要，妳讓我爽，一切沒事」、「妳就是讓我不爽」、「取消追蹤了啊，那妳死定了」、「我真的不爽了，不要後悔，妳也不用想直播了」等語。

小花因心生畏懼，便於收到訊息的同日晚間依照指示前往林男家中，林男強行把小花拉近房內，不顧小花拒絕發生性行為硬上得逞，過程中還導致小花手臂多處瘀傷，全案經小花報警處理，檢方偵結起訴。

台中地院一審依強制性交罪，處林男4年6月徒刑，案經上訴，台中高分院審理時，小花證稱與林男僅是直播主與紛絲關係，從未發生過性交行為，自己也一直有固定交往對象等語。

法官認定，林男與小花之間毫無男女感情基礎可言，小花自然不可能自願與林男發生性交行為，認定林男的確違反小花意願，再者，小花於事發後罹患創傷後壓力症候群，亦可補強林男的確對小花做出強制性交行為，綜合以上認為原審無違誤，故駁回上訴。可再上訴。