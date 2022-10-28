【立綱氣象報報】東北季風增強 東部雨 南北溫差較大│中視晚間氣象 20221028

周末好天氣又要掰了！氣象局指出，受到東北季風及颱風外圍環流影響，明日北部、東半部及恆春半島可能出現強烈降雨，周日晚（10/30）起東北部更有紫爆級降雨機率，而奈格颱風路徑西偏，預估不會發布海警。氣象主播戴立綱也說，「奈格」對台影響不大。

颱風奈格路徑西偏，氣象局預估將不會發布海警。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局預報員林定宜表示，氣象局預估「奈格」今晚至明日清晨增強為中度颱風，最新路徑西修，將不會發布海警，周日穿越呂宋島時颱風威力減弱，下周一至下周二（10/31-11/1）距離台灣最近。林定宜強調，各國數據仍然分歧，確切情況有待觀察。

值得注意的是，受颱風外圍環流影響，明日晚間各地降雨增強，北部、東半部及恆春半島有局部陣雨甚至大雨的可能，尤其周日晚起到下周三（10/30-11/2）東北部恐有紫爆級的降雨。

氣象主播戴立綱預測，「奈格」下周一（10/31）高機率朝香港南方海面前進，甚至可能更偏西直奔海南島，認為「對台灣影響不大」。反倒是東北風持續吹拂，周末天氣東雨西晴，東北角、宜蘭、基隆、花蓮偶有短暫降雨，但中南部適合戶外活動，下周一氣溫略升，下周二、下周三（11/1、11/2）東北風再度增強，低溫下探19度。

受颱風外圍環流影響，明（29）日晚間各地降雨增強，北部、東半部及恆春半島有局部陣雨甚至大雨的可能。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明日北部及東北部天氣濕涼，桃園以北、東半部及馬祖有局部短暫陣雨，東北部要特別當心突如其來的猛烈降雨。

明日氣溫方面，各地早晚偏涼，低溫約21、22度，桃園以北、東北部高溫約23至24度，其他地區高溫仍有25到31度，中南部白天溫暖微熱，日夜溫差大。