民進黨新竹市北區議員劉康彥與民進黨新竹市長候選人沈慧虹的聯合競總28日晚間成立，舉辦「虹白勝利堅定鐵粉之夜」，號召支持者大團結，包含前新竹市長林智堅、總召柯建銘、立委林靜儀、北市議員吳沛憶、媒體人廖筱君也前來來站台，連江縣長候選人李問也錄影片相挺。

28日晚間劉康彥與沈慧虹聯合競總成立，包括市議員李妍慧、陳建名、鄭美娟、施乃如、劉康彥、曾資程，議員候選人劉彥伶、林盈徹、楊玲宜皆出席，展現新竹隊大團結，前來聲援劉康彥的支持者預估超過500人，擠爆長和宮廟埕，場面熱鬧滾滾。

吳沛憶說，選對人很重要，台北市長柯文哲說了很多話，但都在講別人的壞話，沒有建設，新竹8年前做了對的選擇，一定要延續光榮改變。廖筱君也請市民一定要用選票，還沈慧虹、劉康彥兩位優秀的候選人公道。林靜儀則說，鄉親都關心家鄉的發展，她在艱困的中二選區都可以創下奇蹟，相信新竹一定也可以。

沈慧虹說，鄰里鄉親都叫劉康彥綽號「小白」，他曾任市長室主任，也有「國民孫子」的稱號，她說劉康彥總是最早到辦公室、最晚離開，認真努力打拼，這點從在市府任職到成為市議員，都沒有改變。

林智堅也分享，3年前新竹急降雨，小白說南寮港北的水還沒退。他第一個到現場、陪里長涉水會勘，而且挨家挨戶道歉。水退了，小白依舊不斷會勘、質詢，想辦法爭取整個大南寮地區的排水改善。

劉康彥看到滿場支持者也相當感動，他說4年前選舉現場只有30人，現在卻有超過500人，他是來到新竹的孩子，雖然不是在新竹長大，對這裡的感情卻很深，很感謝在新竹遇到的每個人，11月26日也請鄉親站出來，用智慧來選擇，支持沈慧虹、支持劉康彥。