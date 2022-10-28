現正投入選戰尋求連任的民進黨嘉義縣長翁章梁今（28）日在臉書表示，電影《你在我心上》現正熱映中，是改編自蔡智恆（痞子蔡）的原著小說《國語推行員》，電影演出80年代在學校說台語會被處罰的年代，衍生出校園單純美好又刻骨銘心的青春戀曲。

翁章梁指出，這部片主要拍攝場景都在嘉義大林，縣府不只行政協助也有獎勵拍攝補助。今天電影公司特別回到大林萬國戲院舉辦感謝分享會，他與監製劉瑋慈，以及片中飾演校花的女配角蔡堇卉，一起與滿場觀眾聊聊那時候的年少回憶。

翁章梁直言，他知道一定有很多鄉親和我一樣在唸書的時候，經歷過「說國語運動」，當時講台語就會被罰錢，為了不被老師罰錢，就要動腦筋解釋；例如不小心說了「對（tio̍h）」，就要解釋是在說「第二、第二、第二！」，因為「第二」講太快連音聽起來就是「對」，或是曾經無意間說出要去「大便（台語）」，為了避免罰錢就會解釋說是「棒賽！」

翁章梁提到，他與同學生活都習慣講台語，容易在學校就脫口而出，現在回想起來非常逗趣，幸好下一代不用再經歷這段歷史，可以自然說出自己的母語。

翁章梁也與女配角蔡堇卉再回到劇中男主角住家的溝背雜貨店，重現男女主角一起吃布丁的畫面，聊起我那時候會傳紙條、捉弄同學的趣事。他真心推薦大家進戲院支持台灣電影《你在我心上》，也能重溫那年代的熱血與感動！

翁章梁強調，很歡迎各大影視劇組，來嘉義找出「嘉義縣場景簿」最佳場景完美合拍，透過影像鏡頭讓大家看見嘉義的美好！