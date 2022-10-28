中廣、蓋洛普今（28日）公布桃園市長選舉民調結果，國民黨張善政以27.88%領先，其次為民進黨鄭運鵬24.25%、無黨籍鄭寶清4.81%、民眾黨賴香伶4.07%。中廣董事長趙少康表示，從該民調可看出，桃園基本盤是綠大於藍，40％女性仍尚未決定投票意向，另外，20到39歲年輕人的部分，鄭運鵬的票數幾乎是張善政的兩倍，因此，張善政應該要拿出更多青年政策、婦女政策來爭取選民認同。

趙少康今(28日)在臉書粉專貼文表示，張善政民調雖逆轉，但鹿死誰手仍難說。相較9月26日中廣委託蓋洛普所做的桃園市長選戰民調，原本鄭運鵬24.77％領先張善政的21.38％，如今有逆轉的態勢，變成張善政27.88%領先鄭運鵬的24.25％，領先3.43個百分點，代表張善政的努力以及國民黨桃園團結整合成功確實有用。不過，張善政領先幅度目前仍在誤差範圍邊緣，再加上還有33.36％的選民尚未決定，沒有強勢領先，所以最終結果鹿死誰手還很難說。

趙少康接著指出，從這份民調可以看出，桃園基本盤是綠大於藍，而且還有40％的女性尚未決定投票意向，這也是張善政現在要克服的問題，另外，在20到39歲年輕人的部分，鄭運鵬的票數幾乎是張善政的兩倍，但40~59歲的中年齡層，則是張善政領先鄭運鵬兩倍，相信這也會是接下來攻防的重點。

趙少康建議，張善政接下來應該朝年輕族群、女性族群的方向努力，讓年輕人多多認識他，用年輕語言分享自己豐富的學經歷跟從政經驗，並且拿出更多青年政策、婦女政策爭取選民認同。趙少康也提醒兩方陣營不要再打「抗中保台泥巴戰」，民進黨先為了選戰四處抹紅，現在回力鏢發威，鄭運鵬去大陸賺人民幣自然變成爭議焦點，但實際上，這些議題對桃園市民福祉一點幫助也沒有，真的很無聊。