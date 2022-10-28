為因應長期策略發展，強化組織分工效能，中信金控及中信銀行於28日召開董事會，通過組織架構調整與相關主管人事案。9月22日才接任金控幕僚長的高麗雪接任中信金控及中信銀行發言人，而有「最強金控財務長」之稱的邱雅玲則調任中信銀行個人金融副執行長，2022年11月1日生效。

中信金控指出，此次人事調動主要因應長期策略發展，強化組織分工效能，中信金控及中信銀行發言人由金控幕僚長高麗雪擔任，金控及銀行代理發言人由金控財務長徐旻傾擔任。

中信金控指出，高麗雪在2017年時就擔任過金控與銀行代理發言人，過去也是金控財務最高主管、銀行財務管理處處長。今9月22日才由資深副總轉任幕僚長，協助金控總經理陳佳文督導金控下保險及投資事業各子公司業務。而徐旻傾在中信已逾25年，主要負責中信銀、人壽的財務管理績效管理。

而調任中信銀個金副執行長的邱雅玲，長久以來都是金控財務長與發言人，在法說會擔任要角，她說話條理分明，每每分析總體經濟情勢，都有觀點、有邏輯，因此素有「金控最強財務長」的美稱。

中信金指出，考量銀行法人金融、個人金融業務發展需求，除了新設個金副執行長一職，負責協助督導所指派之專案及業務，包括海外個金業務的建置與發展之外，亦調整相關組織架構，持續提升法金、個金競爭優勢。

為配合個金業務推展海外市場，個金執行長轄下新設「國際個金事業總處」，由財富管理經營處處長隋榮欣接任總處長；法金業務則聚焦台灣、國際兩大事業發展，法金執行長轄下新設「台灣法金事業總處」，由商業金融處處長陳彩熒接任總處長。