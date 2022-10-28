根據美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）官網，由副幕僚長哈米爾（Drew Hammill）發布最新聲明指出，今天早上一名歹徒突然闖入裴洛西位於舊金山的住處，對她的丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi）進行「暴力攻擊」，目前人已經送至醫院治療，沒有大礙。據悉當時裴洛西本人並不在現場，她及家人也對醫護人員表示感謝。
該名襲擊者也已遭警方帶回，至於犯案動機還有待調查釐清。
根據美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）官網，由副幕僚長哈米爾（Drew Hammill）發布最新聲明指出，今天早上一名歹徒突然闖入裴洛西位於舊金山的住處，對她的丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi）進行「暴力攻擊」，目前人已經送至醫院治療，沒有大礙。據悉當時裴洛西本人並不在現場，她及家人也對醫護人員表示感謝。
該名襲擊者也已遭警方帶回，至於犯案動機還有待調查釐清。
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