根據美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）官網，由副幕僚長哈米爾（Drew Hammill）發布最新聲明指出，今天早上一名歹徒突然闖入裴洛西位於舊金山的住處，對她的丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi）進行「暴力攻擊」，目前人已經送至醫院治療，沒有大礙。據悉當時裴洛西本人並不在現場，她及家人也對醫護人員表示感謝。

該名襲擊者也已遭警方帶回，至於犯案動機還有待調查釐清。