周年慶檔期進入倒數計時的新光三越台中中港店，延續超人氣的日本美食展買氣，自今（28）日起至11月15日於10樓天空劇場舉辦第六回「韓國商品展」，今年號召49家人氣品牌、超過25款中部獨家超夯熱門商品搶市！28日由熱力十足的KPOP舞團以韓流巨星舞步表演揭開序幕，登場首日即吸引不少採購人潮，預期可創造1,800萬元以上的業績表現、年增20％。

新光三越台中中港店營業課長楊士賢表示，「韓國商品展」今年引進許多人氣必吃韓劇街邊美食。其中，布帳馬車是韓劇的經典場景，熱播韓劇《鬼怪》中女主角恩倬跟鬼怪樸素的浪漫約會地點，「麗水浪漫布帳馬車」主打海鮮煎餅、冷拌麵、魚板湯、雞肉串等，帶民眾在台灣重溫劇裡溫暖的感動。

此外，紫菜飯捲名店「濟州牛島飯捲」、「Pizza Chez」韓國首爾風披薩炸雞專賣店、「京城中華料理」的海鮮炸醬麵與泡菜雞蛋炒飯，今年都是首度參展；還有韓國傳統甜點「首爾堅果糖餅」、國民小吃「新明洞雞蛋糕」、韓國清州SACHANG市場必吃「Mini鯛魚燒/小豬燒」、「廣藏市場」元祖辣炒年糕、「韓味不二」韓式家常菜涼拌泡菜冬粉，熱呼呼的現場實演邀民眾嚐鮮！

活動期間，持新光三越貴賓卡/銀卡/新光三越APP，當日單店於韓國商品展消費，單卡過卡達指定金額600/1,500/2,500元，即可至10F贈品處兌換指定贈品；10月30日香蕉牛奶人也將於現場與大小朋友見面拍照，活動當日於APP扣skm points 50點兌換香蕉牛奶乙瓶，限量50瓶。

值得一提的是，睽違10年，新光三越台中中港店7F家庭用品大規模封館改裝，即日起至11月15日推出年度最強檔「7F/家用改裝出清」，匯集寬庭、somma、席伊麗Sealy、TENDAYS、Mountain Living、iloom等超過65家歐、美、日、韓等國際品牌，包括床墊寢具、居家香氛、設計家飾等上萬件精選商品，最低下殺3折起。

新光三越台中中港店主管表示，天候轉涼為臥室增添溫暖，推薦九大床墊品牌下殺4折起、指定床墊惠組、枕類買一送一，如席伊麗雙人床墊現場展示品38折再加贈、TENDAYS現場床墊、枕頭類展示品指定系列5折出清、以及多款工學紓壓記憶枕買一送一。

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