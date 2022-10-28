桃園市大園區一名53歲劉姓男子，昨午接到佯稱電信公司法務人員來電，稱其個資疑遭盜用申請手機門號，若欲解除則須繳清積欠費用共90萬元，否則將對其提告。劉男擔心捲入官司，便前往農會準備匯款，所幸行員察覺有異向警方通報，員警到場勸說後，成功阻止劉男遭詐。

大園警分局表示，潮音派出所昨日中午11時許接獲轄內農會通報，稱劉男欲臨櫃匯款90萬元，但行員詢問用途為何，卻支支吾吾說不清楚，疑似遭到詐騙，員警陳信誠、洪湘荃獲報後立即前往關心。

劉男表示，他接到自稱電信公司法務人員電話，表示他的個資疑似遭到冒用申請手機門號，且該門號積欠大筆電話費，若想解除則須繳清保證金、違約金、電話費等費用共90萬元，若不及時處理，該電信公司將會對他提告。

員警得知後，隨即告知劉男此為典型詐騙手法，千萬別受騙上當，並拿出實際案例勸說，劉男聽聞後驚覺自己遇上詐騙，頻向警方致謝，感謝員警幫他守住辛苦存下的積蓄。警方也提醒，詐騙手法層出不窮，民眾若接到陌生來電提及金錢相關訊息，幾乎都是詐騙，別輕易相信，若有疑問可向165專線或派出所求證。