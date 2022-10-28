選戰倒數29日，民進黨今晚舉辦的「社群之夜」活動，號召蔡英文總統的社群「英粉」；原本北北基桃市長候選人齊聚，卻因為一個確診、一個受困行程，只來兩人，其中最引人注目的是，特別來賓年近70的歌手沈文程，在年輕人的場子裡，一首「心事誰人知」顯得格外特別。

民進黨每次舉辦的社群之夜，一向是年輕人的場子，邀請來賓、唱的歌大多是年輕人的「菜」，例如視網膜、大支、舒米恩等，今天「人蔘轉大人」社群之夜，特別找來歌手沈文程，還唱起年輕人心中的「老歌」，也是沈文程成名曲「心事誰人知」，大家打趣說，「應該是配合陳時中」。

出席的基隆市長候選人蔡適應穿著「我愛基隆」白Ｔ恤現身，他致詞時指出，學生時期半工半讀，因為家境不好，第一個工作在統一超商，第二個工作是賣BB Call，做了2個多月業績掛蛋被Fire，還做過快遞員，大學畢業後當過職業軍人，剛好遇到1996年台海飛彈危機。

他提到，現在基隆真正改變了，拜託大家，基隆的改變不能停。基隆不能走回頭路，因為走了回頭路，人生會後悔。

桃園市長候選人鄭運鵬錄影分享在自己的生命經驗裡，兒子6歲因為腸病毒重症併發腦炎，直接失去意識；他說，每一個家庭都有最脆弱的時候，如果從政可以服務大家、給大家信心，有這樣的感受從政才值得。

他表示，2014年桃園市民也拿出勇氣，用選票當自己的靠山，不讓國民黨班師回朝。今年全體台灣國民也要拿出勇氣，讓所有的年輕世代擔起台灣向前責任，「年輕世代要勇敢說出，我們準備好了，我們要改變世界，最後一定能邁向勝利，責任扛久了，也就習慣了。」

確診的新北市長林佳龍，採視訊方式，他說，新北市17年沒有政黨輪替了，「我就是來幫助新北市升格、升級的推手」，只要挑戰極限、做自己，就會有精彩人生。今天主題是「人蔘轉大人」，讓他想起40年前18歲的時候。

他回憶，高中念建中，有個隔壁班的同學很愛找他聊天，自己會在植物園陪他走走、聊天，發現他對性向有些疑惑。 他去傾聽、理解，發現同志議題是禁忌。這讓自己後來參與政治，對女性、同志等性別議題多所著墨。

林佳龍說，大家在摸索人生階段時，一定有很多困惑，「我最大的體會就是，只要有志同道合的人一起造反，膽子就會越來越大，就像壓不扁的玫瑰、用力拍打的氣球」。

他說，面對挑戰不一定會成功，但朝想去的方向就會走出一條路。新北市17年沒有政黨輪替了，「我就是來幫助新北市升格、升級的推手」，只要挑戰極限、做自己，就會有精彩人生。