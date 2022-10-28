外貿協會與電電公會共同舉辦的2022年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）28日閉幕，隨著國門開放及疫情減緩，國外買主回流，總參觀人數超過4,200人，較上屆成長逾8成。

今年聯合台灣電路板協會的「台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show Taipei）」共同在南港展覽一館展出，整合產業上中下游產品及應用完整呈現，也是參觀人次大增關鍵。

固緯電子今年主打Metaverse測試方案，並配合展覽推出特惠商品更是銷售一空；凌群電腦展出ESG永續發展、智慧型服務機器人、智慧醫療、數位轉型等四大主題，已外銷至日本的智慧型服務機器人Ayuda以及防疫守門員Ayuda Cute外型討喜，除了防疫功能外，也可客製化互動方式及內容，是今年詢問度最高的產品。

台灣松下展出倉儲揀貨機器人，因為搭上智慧工廠浪潮，吸引不少廠商合作業者的洽談；而臺北科技大學元宇宙XR研發中心展出多項元宇宙應用科技，吸引想要體驗多元宇宙創作及拳擊訓練機的參觀者大排長龍。

日本長野縣產業振興機構為第二度參展，今年率領CLEANVY與Nihon Micron公司，現場攤位詢問人潮不斷，CLEANVY表示考慮明年持續參展。來自美國加州的參展商Uniquify提供新穎的AI技術，在展覽期間吸引許多買主目光。