中信金2022年10月28日晚重訊公告，中信慈善基金會董事長辜仲諒長子辜昱銓，正式接任「中信創投公司董事」與「台彩董事」，本身就已是孫公司中國信託育樂董事的辜昱銓再接二大子公司董事，雖是法人指派，但被外界視為辜仲諒開始為三代接班暖身。

今年28歲的辜昱銓進入中信金集團已有三年多，目前擔任中國信託商業銀行規畫人員，如今更是中信金旗下創投與彩券子公司董事，及孫公司中國信託育樂董事。

中信金近年積極打入年輕族群，而辜昱銓也扮演幕後要角，他本身不只了解電競產業，具有專業知識背景，也積極參與，目前中信育樂底下設有棒球隊、籃球隊、電競職業隊，據了解，2022年1月新成立的中信電競職業隊就是辜昱銓協助設立，還取了個充滿青春氣息的英文名字「飛牡蠣（Flying Oyster），今年成立第一年，就拿下2022年英雄聯盟太平洋職業聯賽夏季賽第一名，10月還飛到美國參加世界賽。

中信創投是中信育樂母公司，過去主要聚焦在文創、一般產業等，辜昱銓接任董事後，勢將增加他熟悉領域的投資像是運動、電競等相關產業。

今年中信銀連樁拿下第5屆公益彩券發行機構，此次讓辜昱銓擔任董事也代表著辜仲諒對辜昱銓的期許，希望他能發揮年輕人的創意，開拓更多年輕客群，同時繼續發揚公益精神，因而讓他在創投、育樂之外，也擔任起彩券的董事。

據了解，辜昱銓跟混血老婆Jessica，目前已育有一子一女，如今又接任中信旗下三大公司董事，正是家庭、事業兩得意，辜家第三代未來能為中信帶來什麼年輕活潑的創意，各方矚目。