智利南美航空(LATAM Airlines)一架載有48人的空巴，日前在高空遭遇嚴重亂流，照片可以看到，事發飛機的機長室擋風玻璃全裂成蜘蛛網狀，乘客接受採訪時還驚魂未定，還原當時「已做好訣別的準備」。

#Video | Avión de LATAM Airlines aterriza de emergencia en Paraguay por fuerte turbulencia; así se vivió el “vuelo de terror” ✈️ pic.twitter.com/0Zqk0L2uRr — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) October 27, 2022

Tremendas imágenes. Así quedó el avión de Latam, que partió desde Santiago y logró aterrizar anoche en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi



Momentos de terror vivieron los pasajeros durante la tormenta pic.twitter.com/WtYklL6uih — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo_) October 27, 2022

根據美國有線電視新聞網（CNN）及當地媒體報導，空中驚魂就發生在26日晚晚間，所屬智利南美航空一架A320客機從首都聖地牙哥飛往巴拉圭首都亞松森（Asunción），大約1小時的航程卻在過程中遭遇強勁風暴，惡劣的氣候條件使客機不得不迫降鄰近的西爾維奧·佩蒂羅西國際機場。

推特流傳許多畫面，只見機艙上下劇烈晃動，窗外呼嘯的風雨還有閃電明滅不定，拍攝者一度抵擋不住發出痛苦呻吟，還有大批乘客放聲尖叫。事後，一名婦女托門(Pabla Thomen)告訴記者，當時已經與女兒告別，「跟她說我愛她，我們會永遠在一起…在亂流的時候我只顧抱著女兒，她的安全帶還突然鬆脫，還好旁邊的乘客及時救援。」

Oderwany nos i strzaskana przednia szyba. Samolot LATAM Airlines został uszkodzony po przelocie przez burzę w drodze z Santiago w Chile do Asunción w Paragwaju, co zmusiło pilota do awaryjnego lądowania w środę.

To tylko grad... pic.twitter.com/Y1oAlzVCWh — Sebastian Apasz (@SApasz) October 28, 2022

從其他畫面可見飛機鼻錐幾乎全毀，還有引擎、雷達天線罩，連駕駛艙的擋風玻璃也破裂，可見當時亂流威力相當誇張。