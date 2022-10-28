桃園市平鎮區一名百歲謝姓人瑞，昨上午10時趁天氣回溫，獨自前往住家附近公園散步運動，但疑因年事已高，記性較差，不慎忘了回家的路，漫無目的走在車來車往的延平路上，險象環生，所幸路過巡警發現，協助老翁返家，結束一場虛驚。

平鎮警分局宋屋派出所副所長楊大廣表示，家住平鎮貿一路的謝姓老翁，因平時有運動習慣，昨日上午趁著氣溫回升，拄著拐杖獨自前往附近公園活動筋骨，但卻不知何故，這次出門卻忘了回家路，加上夜幕低垂、溫度驟降，老翁只能縮著身子，走在車水馬龍的延平路上。

所幸巡邏員警經過，一眼就發現徬徨無助的老翁，立即上前關心，但他疑因年紀大略有失智，面對員警詢問，無法清楚表達語意，員警見老翁臉色發白且身體不斷發抖，擔心會失溫，趕緊先將其帶回派出所安置，並提供熱茶讓老翁稍作休息。

經員警耐心詢問，總算得知老翁姓名，再利用警用系統比對，順利聯繫到老翁的家人。老翁的孫子接到電話後趕到派出所，看到祖父平安無恙頻向警方道謝，並表示祖父雖年事已高但身體硬朗，平時都會出門運動，難得天氣回暖才沒帶手機和證件就急著出門，他們也有報警協尋，所幸有警方熱心協助，才沒發生意外。