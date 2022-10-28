台南市政府與西拉雅人歷經7年的努力，今（28日）終於正式為西拉雅族正名。市長黃偉哲表示，正名之後會持續為西拉雅族進行復育，將繼續推動文化保存和復振工作，讓世界看見西拉雅族。

黃偉哲在臉書發文表示，經過西拉雅族人和臺南市政府多年來共同努力下，今日憲法法庭終於做出有利判決，捍衛了西拉雅族人的原住民身分權益。

臺南是西拉雅族原鄉，在17年前便承認西拉雅族為市定原住民，並於105年頒布「臺南市西拉雅族振興發展辦法」、設置「臺南市西拉雅原住民事務推動會」，並提供西拉雅獎助學金及人才培育獎勵、重建KUVA活絡聚落計畫、「原聲雅韻」臺南市西拉雅文化節、55歲以上「敬老原住民卡」等具體措施，彰顯臺南對西拉雅族人的重視與尊重。

黃偉哲指出，西拉雅族成功正名之後，我們會持續扎根，為西拉雅文化進行復育，在語言、文化活動及生活上繼續推動文化保存和復振工作，讓世界看見西拉雅。