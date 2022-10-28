海外旅遊逐步解封，加上台灣入境免隔，許多人都開始著手計畫出國旅遊，而在後疫情時代，旅客有更青睞深度、高品質旅遊的趨勢。瞄準深度遊商機，歷史悠久、擁「城市中的綠洲」美稱的新加坡萊佛士酒店（Raffles Hotel Singapore）推出多種專屬遊程，並向台灣旅客介紹這座百年知名酒店的全新玩法及10大亮點，帶領旅客品嘗在地國民美食、深度遊歷新加坡，不僅能享受豪華旅宿，也體驗獅城迷人獨特的魅力。

亮點1：新加坡知名百年酒店，耗時兩年半改裝再現嶄新風采

新加坡萊佛士酒店於1887年開幕，至今已有135年歷史，因建築富有殖民時期特色，在1987年獲新加坡政府評為國家級古蹟，歷史意義深厚。自2017至2019年期間，新加坡萊佛士酒店耗時兩年半進行修繕翻新，由著名的室內設計師亞歷山卓·尚帕利莫（Alexandra Champalimaud）親自操刀，並由全球知名建築設計公司Aedas協助，在多位設計師聯手下，為經典酒店增添嶄新樣貌，讓旅客在各個細節中均能深刻感受酒店的深厚底蘊和典雅奢華。

亮點2：七顆米其林星級名廚坐鎮、多元餐飲概念，打造橫跨世紀的舌尖美味

新加坡萊佛士酒店匯聚享譽國際的美食佳餚，由國際名廚坐鎮的高水準美味更是深受世界饕客喜愛。總共擁有7顆米其林星級認證的世界頂級女主廚安妮-蘇菲·碧克（Anne-Sophie Pic）所主理的亞洲首間La Dame de Pic餐廳，絕妙融合食物的香氣層次，集法國及東南亞美饌風味於一身；而備受推崇的法國名廚艾倫·杜卡斯（Alain Ducasse）則將全球首創的地中海燒烤美食概念移師萊佛士酒店中的Bar & Billiard Room，讓食客在大快朵頤的同時也能感受到彷若置身地中海岸的閒適氛圍。

新加坡萊佛士酒店的客房充滿優雅貴族氣息；圖為單間套房臥房。（新加坡萊佛士酒店提供）

單間套房浴室。（新加坡萊佛士酒店提供）

多元餐飲概念薈萃，也讓下榻萊佛士酒店的旅客有更豐富的餐食選擇。當代中餐領域的名廚梁子庚，以「藝」餐廳登上新加坡美食舞臺，運用時令食材，結合現代手法帶出熱誠洋溢、精緻滿分的中餐美饌；不只設限於現代料理，Tiffin Room再現20世紀初期風味，駐店印度主廚為顧客奉上北印度的傳統美食與獨特風情，更提供互動式的用餐體驗，廚師將親臨餐桌現場下廚，用新鮮現磨香料調味，帶來雙重享受。

亮點3：萊佛士下午茶、「新加坡司令」雞尾酒，不容錯過的萊佛士經典

La Dame de Pic餐廳。（新加坡萊佛士酒店提供）

旅客可至萊佛士酒店中知名的Grand Lobby享受英式經典的萊佛士下午茶，除了多款招牌三明治、自製司康餅、蛋糕及時令美食，也提供一系列精美茶飲和香檳，於充滿歐式氛圍的Grand Lobby中享用下午茶套餐，度過愜意午後。

Tiffin Room餐廳的印度料理。（新加坡萊佛士酒店提供）

來到萊佛士酒店絕對不能錯過到著名雞尾酒「新加坡司令」的原產地–長樂酒吧（Long Bar），在熱帶植園式的裝潢風格中盡情啜飲新加坡司令，一嚐雞尾酒的獨特風味外，也能豪邁地將花生殼扔到地上，親自朝聖專屬新加坡萊佛士酒店的有趣傳統。

亮點4：卓別林也認證 9種房型提供多元奢華住房體驗

英式經典的萊佛士下午茶。（新加坡萊佛士酒店提供）

新加坡萊佛士酒店擁有9種套房房型、共115間套房，保留4米高天花板、挑高雙層玻璃窗、陽臺長廊和拋光柚木地板等殖民時期建築元素；套房浴室則以維多利亞時代的英式典雅特色進行裝潢設計，娘惹風格的磁磚更彰顯出新加坡多元的文化內涵。

長樂酒吧（Long Bar）的「新加坡司令」雞尾酒。（新加坡萊佛士酒店提供）

酒店客房均為奢華套房，共有9種套房類型，包含：單間套房、公寓套房、長廊套房、名人公寓、綠棕閣套房、庭院套房、國賓套房、豪華酒店套房與總統套房。其中，名人公寓套房曾有多位名人入住，包含喜劇泰斗卓別林、知名影星伊利莎白·泰勒等，也吸引不少影迷慕名而來。

亮點5：全天候專屬管家服務，打造賓至如歸的周到禮遇

長廊套房。（新加坡萊佛士酒店提供）

1887年，新加坡萊佛士酒店推出「私人管家服務」，建立豪華款待的服務標準，直至今日，萊佛士酒店仍延續著這一傳統，提供全面的服務禮遇。除了欣賞、享受優雅舒適的套房設計，入住時更能體驗萊佛士管家的周到私人服務，滿足旅客下榻酒店期間的多種住房需求。

亮點6：「自助式路邊攤美食之旅」體驗獅城國民飲食，小販美食饗宴征服饕客味蕾

「小販文化」（hawker culture）為新加坡的代表性飲食印象，也在2020年被列入聯合國教科文組織的人類非物質文化遺產代表名單。萊佛士酒店為讓賓客親身體驗小販飲食文化，並向攤販市集中的市井美食職人致敬，特別推出「自助式路邊攤美食之旅」，帶領旅客探索位於萊佛士酒店周邊的豐富街邊美食，讓視覺及味覺盡情享受新加坡獨有的庶民珍饈，用三小時的時間走遍本區最負盛名的小吃攤商。

亮點7：研究員貼身導覽的「國家博物館私人之旅」、獨家「土生華人私人博物館之旅」，深度認識星國古往今來

新加坡萊佛士酒店與當地歷史最悠久的國立博物館合作，由博物館研究員依據旅客挑選的主題親自導覽，透過館內的國家珍藏品以及充滿創意的說故事方式重塑博物館參觀體驗，帶旅客深入認識新加坡。除了私人導覽外，參與的旅客也享有無限制的入場次數，以及可於下趟旅程使用的免費門票，也特別準備了獨家限量版書籍「史丹佛萊佛士爵士和萊佛士夫人的書信和書籍：Tang Holdings 系列」作為揮別南國都會的紀念品。

萊佛士酒店與土生華人家庭博物館「The Intan」獨家合作，由策展人親自帶領導覽，帶領旅客深入洞察新加坡常見的土生華人族群，了解他們的文化風俗與生活方式。

亮點8：沉浸式互動冒險，「失踪的土生華人寶藏奇案」偵探情節增加遊戲刺激感

沉浸式遊戲體驗正夯，新加坡萊佛士酒店推出結合偵探故事情節的「失踪的土生華人寶藏奇案」虛擬互動遊戲，由獲獎頻頻的劇作家Jean Tay編劇與廣受好評的導演Hossan Leong執導，劇情的背景設定在萊佛士酒店，由旅客扮演偵探，負責調查在酒店中失蹤的土生華人寶藏。高度互動的虛擬遊戲中，旅客可在酒店或大廳中冒險、破解線索，參與身歷其境的冒險，自行決定故事走向！

亮點9：在地人領路漫遊城市，「Tan Ah Huat 自行車之旅」一覽巷弄街區中的獅城魅力

邀請旅客騎乘自行車，跟著新加坡著名角色人物–Tan Ah Huat的腳步，閱覽在當地行政區裡隨處可見的古蹟及歷史建築，結合專人導覽穿梭至1920年代，一窺新加坡當地人的生活故事。騎著自行車，穿越史蹟座落的小徑，可以看見巴東、新加坡河和史丹佛萊佛士爵士在 1819 年發現新加坡時的登陸地點等重要歷史景點，一覽現代城市風景與21世紀初期復古風情的獅城魅力樣貌。

亮點10：老店新貴薈萃的購物天堂，療癒SPA細心呵護身心靈

新加坡萊佛士酒店購物廊（Raffles Arcade），與酒店富麗堂皇的殖民建築風格相互映襯，並收羅全球新興和知名品牌，打造出獨一無二的零售體驗；而萊佛士精品商店（Raffles Boutique）則提供一系列精美禮品和紀念品，讓遊客將美好回憶滿載而歸。

萊佛士水療中心為想要盡情放鬆的旅客，提供呵護身心靈的奢華療癒體驗。水療中心配有蒸汽浴室、桑拿浴室、冷泉、溫水游泳池，以及獨立的淋浴間和更衣室。萊佛士水療中心以和諧多樣的石板色調與溫暖的金色調點綴，營造出優雅寧靜的氛圍，協助客人完整釋放生活壓力。

萊佛士精品商店。（新加坡萊佛士酒店提供）