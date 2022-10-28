今年適逢中國政治學會成立九十週年，選在美麗壯濶、恬靜宜人花東縱谷的學術殿堂：國立東華大學，舉辦「2022年年會暨全球政經脫鉤趨勢下的公共治理、國際關係與風險分散策略」國際學術研討會，針對當前國內外重大議題，共收到百數十篇論文投稿、組織32個主題場次，深入探討，分享學界研究成果，提供國政參酌，深具意義。

中國政治學會理事長、國立東華大學副校長朱景鵬以「全球政經脫鈎趨勢下的公共治理、國際關係與風險分散策略」為主題演說。(戴志揚翻攝)

上午開幕式中，特邀立法院傅崐萁立法委員及德國政治學會會長 Prof. A. Gawrich 擔任大會特邀演講貴賓，兼具地方與國際視野。為了因應現下全球政經秩序面臨重構之挑戰，本次年會特別推出「變動下的全球秩序中東亞與歐盟的角色:競爭與合作」國際議程， 邀請包含中華民國、日本、韓國、泰國、德國、澳大利亞、匈牙利等共計 15 位學者發表 12 篇英文論文，學術盛宴與東華大學的契濶校園相輝映。

立委傅崐萁演講分享國際政治趨勢分析，從裴洛西訪台吹響台海衝突號角、兩岸關係掉入台海危機、中共二十大結束台灣迫切危機正開始、中美經濟貨幣戰爭、美元貨幣霸權維繫美國世界霸權、今日烏克蘭明日台灣，「台灣安全」掌握與美國國家利益之下等多元視角，喚醒國人理解地緣政治風險俄烏戰爭殷鑒在前，督促政府正視地緣小國要趨吉避凶，避免局勢失衡的擔當作為。

立委傅崐萁演講分享國際政治趨勢分析，喚醒國人理解地緣政治風險俄烏戰爭殷鑒在前，督促政府正視地緣小國要趨吉避凶，避免局勢失衡的擔當作為。(戴志揚翻攝)

立委傅崐萁演講分享國際政治趨勢分析，喚醒國人理解地緣政治風險俄烏戰爭殷鑒在前，督促政府正視地緣小國要趨吉避凶，避免局勢失衡的擔當作為。(戴志揚翻攝)

中國政治學會理事長、國立東華大學副校長朱景鵬表示，今年年會因應國際社會全球化挑戰、政經脫鈎趨勢，俄烏戰爭下的地緣政治經濟能源安全全等風險因子，以「全球政經脫鈎趨勢下的公共治理、國際關係與風險分散策略」為主題，期盼藉由政治學界的研究成果以及相互切磋，能夠針對當前國內外重大議題，取精用宏，深入探討，誠摯感謝大家熱烈參與。

東華大學校長趙涵捷指出，中國政治學會作為我國歷史最悠久之學術性社團之一，再度在本校召開年會及舉辦研討會，企盼此種合作模式可作為我國未來學術發展典範。特別的是學會近年致力加強與各國政治學會合作與交流，深化國際參與，爭取國際一流學者來台，引介政治學最新研究典範，推動科際整合，落實臺灣主體性為核心內涵，共同追求社會科學典範，深值敬佩。

東華大學校長趙涵捷指出，中國政治學會作為我國歷史最悠久之學術性社團之一，再度在本校召開年會及舉辦研討會，企盼此種合作模式可作為我國未來學術發展典範。(戴志揚翻攝)

中央研究院院士吳玉山在致詞時，首先肯定東華大學公共行政學系合作辦理年會，學生展現良好的學習能力、紀律和專業，值得稱讚。四年前在東華舉辦年會，聽到時任縣長傅崐萁精彩論述，當時令人折服，四年後能再度聽到他專題演講，不僅非常期待，而且熟悉國際政治關係，敏銳的觀察視角，大國博弈引經據典，印象更加深刻。

中央研究院院士吳玉山在致詞時，首先肯定東華大學公共行政學系合作辦理年會，學生展現良好的學習能力、紀律和專業，值得稱讚。(戴志揚翻攝)

花蓮縣長徐榛蔚對年會表達滿滿祝福，尤其深入剖析當前國際時代脈動，分享政治學界精闢研究成果，特別深具意義。國立東華大學肩負東台灣學術人才培育，與地方政府緊密合作。尤其，成立于大陸南京的中國政治學會，歷經二次世界大戰艱困時局，在台灣浴火重生，迄今深受國際學界肯定，令人感佩。

朱景鵬除了感謝考試院、國科會、教育部、法務部、內政部、大陸委員 會、中央研究院政治學研究所、花蓮縣政府等中央和地方政府的支持。他還說，掌握時代脈動，適時迎接挑戰，未來中政會當秉持一貫學術客觀立場，持續精進政 治學術視野，立足臺灣，向世界邁進，也必然與國內政治學界先進同好，攜手努力，創 新求實。期待大家不斷給予指導，群策群力，繼續支持本會活動。

東華公共事務研究學會榮譽理事長田俊雄指出，中國政治學會選在花蓮舉行具有兩層重要意義，其一，分享精闢研究成果，深化東台灣政治學術論壇的地位和份量；其二，提升台灣政治學術研究向下扎根，對世界各國的政治學會起到引領和示範作用，開拓國內學者政治研究新視野。