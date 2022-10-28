設於北棟1樓的「智能採購書櫃」，讀者只要使用縣民卡，就可以借到裡面提供的90本當年度各出版社新書。(于家麒攝)

「智能採購書櫃」以自動販賣機的概念，提供國內各領域新書讓讀者免費「選購」。(于家麒攝)

縣府秘書長陳祥麟開箱「智能採購書櫃」，借了最新出版的「柯南」回家閱讀。(于家麒攝)

全台首座「K-Lib Station 圖書生活便利站」今(28)日在金門縣文化局正式啟用，為持續推廣便民的圖書服務，繼先前於南棟圖書館建置了「預約取書櫃」設備後，如今再加上北棟的「智能採購書櫃」，將讓民眾不再受圖書館開閉館時間限制，一樣能享受圖書館服務，打造「圖書館就是書店」的氛圍，與民眾共享圖書資源。

文化局指出，從2019年起至今，在三年多的時間裡，金門縣圖書數位化持續建置，提升將智慧型設備導入到圖書館服務內，於2021年10月完成建置全縣智慧化圖書館，從金門縣立圖書館（南北棟）到各鄉鎮圖書館（含文化園區遊藝館），五鄉鎮圖書館分別都設置館員工作站、圖書偵測門與自助借還書機、將全縣近40萬冊書完成RFID晶片之植入等智慧服務基礎工作，並在2021年12月底於金沙車站一樓大廳啟用全自助借還書站，提供24小時不打烊的圖書借閱服務。

設於北棟1樓的「智能採購書櫃」，讀者只要使用縣民卡，就可以借到裡面提供的90本當年度各出版社新書；讀者也可推薦最想看到的書名，透過縣文化局審定採購，提供「你買書、我付費」的好康服務，讓喜歡看書的讀者，有機會心想「書」成。

而南棟1樓的「預約取書櫃」，讀者完成線上預約取書，收到手機簡訊通知後，可不限於開閉館時間，即可以縣民卡、讀取借閱證及虛擬借閱證，自行取書後離開。此外，民眾若有推薦書單，也可前往「金門縣文化局整合性圖書館自動化系統」填寫需求。

縣府秘書長陳祥麟表示，這是全國第1台的「智能採購書櫃」，以自動販賣機的概念，提供國內各領域新書讓讀者「選購」，不同的是，借閱這些新書不必付費，只要依螢幕書籍介紹，挑選書籍書格編號，即可使用縣民卡、借閱證等方式登入取書，完成借閱；每人每月可借閱5次，借閱期限30日，提供續借2次，每次7天，30天內將書籍還至櫃台即可。

文化局長許績鑫說明，圖書館創新服務應根據讀者需求進而不斷提升與加強，相關圖書便利服務及設備也必須迎合世代，「智能採購書櫃」的設置有助於民眾參與公共事務，讓民眾參與選書、買書的過程，能增加書籍借閱流動率及借閱率，也能替圖書館增加多元的館藏。