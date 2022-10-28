國民黨主席朱立倫今晚搭國內航空至台中輔選，但當飛機準備降落清泉岡機場時，卻遇4架空拍機闖入機場空域，導致正常起降受阻，原訂晚間7時50分降落航班在空中盤旋至8時40分才降落。朱在臉書呼籲，政府應強力執法以確保空安。

朱立倫表示，在機上同機的旅客及空服人員都很辛苦，大家也對無人機干擾空域甚至影響飛安感到氣憤。國民黨也要求，行政院應負起責任正視飛航實務第一線威脅，盡速提出務實可行飛安維護改進措施，以維護我國領空飛航安全，讓每位台灣民眾都能夠安心出行、平安回家。

國民黨表示，近年空拍機、無人航空機使用愈加普及、頻繁，卻也造成越來越多意外發生，危及飛航與公共安全，儘管民航法中已在2018年增訂無人機專章，但相關意外仍然層出不窮，顯見相關法令內容與執行方式仍存在檢討空間。

國民黨指出，近期對岸共軍運用遙控無人機、空拍機屢進犯外島刺探軍情、對我防務造成干擾，未來若共軍運用遠程大型無人機或潛伏於島內人員操作空拍機飛至民用機場空域，豈不是可輕易癱瘓我國航空運輸、危及飛航安全與民眾生命？