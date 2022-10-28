國民黨立委陳以信爆料，故宮打破館藏清朝嬌黃釉綠彩龍紋碗，還要內部人員封口。故宮博物院院長吳密察稱「沒有隱匿」，還自爆共有3件國寶毀損，都已循程序回報、議處。立法院國民黨團反問，主動發現國寶損毀為何不立即對外說明？

國民黨文傳會主委洪孟楷也認為，要不是吹哨者，破損的3件文物恐永遠被封存黑箱當中；故宮摔碎的不只在文物的價錢高低，更徹底摔碎國人對故宮文物專業的信心。

洪孟楷說，若吳密察所言為真，有兩件文物是保存箱打開後就發現已經破損，那問題更嚴重，代表過去收藏方式完全未盡保護文物效果；故宮應告訴國人，發生事件後有沒有徹底清查所有收藏文物，受損真的只有這3件？

國民黨團質疑，若真如吳密察稱沒有隱匿，那2件國寶「打開文物包裹」後發現破損，為何不立即對外說明？從行政院到故宮，難道不知道此事的重要性？另一件因人員作業疏忽造成損壞，已涉毀損國寶刑責，不是人員行政懲處就能善了。