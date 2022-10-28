拾金不昧是美德，但相信不少人看到遺落的銅板，就算不會撿起來，通常也都是置之不理。資深媒體人狄志為28日早上買到超商買茶葉蛋，發現夾子置放桶裡面有個10元硬幣，選擇置之不理，後面的女客人發現後立刻通報店員，然而女客人下一句話卻讓全場都傻眼。

狄志為在臉書PO文「我缺乏道德勇氣-茶葉蛋看人性」，他說，自己早餐習慣吃茶葉蛋配拿鐵，今天也一如往常到超商買早餐，在夾茶葉蛋的時候發現桶子裡有個10元硬幣，他心想不是自己的錢，所以沒有拿起來，但也沒有通報店員。

換下一位女客人夾蛋時，對方也立刻發現裡面有10元硬幣，當下通報店員，讓狄志為有點自責，覺得自己應該先告知店員。正當他暗自讚賞女客人的道德時，女客人開口問店員「一般情況你們會怎麼處理」，店員老實回答不知道，因為實在沒有前例。

未料女客人接下來提問「我想我拿給你你也不知道還給誰，應該也是放到收銀台或是你自己的口袋吧？」，更脫口說「我這麼誠實，我可以拿這個10元付茶葉蛋的錢嗎」，讓全場傻眼，店員則機智化解「嗯...算我請妳好了」，於是女客人把撿到的10元硬幣留下開心拿著茶葉蛋離開。

狄志為文末也反思，若掉的是100元、1000元，他一定會立刻通知店員，但這次只因為10元金額，所以沒有告知，行為似乎不太好，應該告知店員，順便請對方將夾子置放桶洗一下，坦言自己缺乏道德勇氣，要自我檢討，同時讚賞工讀生臨場反應。狄志為也詢問大家「這個女客人的行為是對還是不對」？

底下網友也紛紛留言：「我會告知店員，交給店員處理」、「是我的話直接撿起來，投到公益箱裡」、「掏自己的錢，吃的也比較安心」、「連10元都要這樣貪，景氣真的這麼差嗎」、「店員反應很快，處理得很好」、「這女的臉皮未免也太厚」。