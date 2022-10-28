台灣離岸風電進入第三階段區塊開發，預估融資金額將高達2兆元之多，對開發商籌錢形成新挑戰。今一場在台北的產官學的離岸風電融資研討會，就聚焦「綠色金融資產證券化」可行性。希望藉此吸引壽險、退休基金進來投資，降低銀行授信風險，願意大筆融資。

美商天豐新能源與台灣金融研訓院、台北富邦銀合辦「離岸風電融資創新研討會」，會中對如何打開風場開發籌資瓶頸進行熱烈討論。

因為離岸風電第三階段未來十年要開發15GW(百萬瓩)，融資需求膨脹超過2兆元，遠超過第二階段的4000億元，此時大環境各又比前期惡劣。天豐新能源副總羅富彥直指，未來面臨包括升息通膨、歐美日搶承包商、CPPA合約複雜度、國產化模糊地帶、港口及電網基礎建設、國際再保量能緊縮等六大挑戰，因此需要更多元融資管道。

所謂CPPA(企業購售電合約)複雜度，是指再生能源商未來會直接找對綠電有需求的企業簽約，把電賣給它們。這不同於現有與台電簽訂PPA(購售電合約)，一次賣電20年，背後有國營事業不會倒的保證，民間CPPA的不確定性，就會墊高融資風險。

台北富邦銀行2018年起就承作再生能源融資，執行副總莊慧玫就表示，第三階段CPPA時代來臨，相關的文件上千份、架構非常複雜，對銀行來說，需要仔細評估每一個案子、守住每一個風險。

對此，台灣金融研訓院永續金融召集人陳鴻達直指，目前「綠色證券化」是國際上的熱門議題，把各種太陽光電或風力發電資產組合打包，進行證券化是一個出路。

陳鴻達指的是可以把綠電開發商的購電合約中，應收帳款債權重新打包，成為資產抵押證券（ABS）收益憑證。但他說，風場前期建置階段投資風險最高，較不適合壽險資金投入，應仍以銀行放貸方式進行。

等到營運、有穩定發電收入後，風險大幅下降後，此時可證券化，讓壽險、退休保險基金進來。現在就是投資標的不好找，很多資金只好到國外去，陳鴻達強調：「把部分資金留在國內投入，更有意義。」

第一金投信董事長尤昭文補充，投信業站在與投資者接觸的第一線，看到綠色金融已是國際必然的趨勢，若能透過「資產與不動產證券化」，將資金導向向國內的綠色資產，不僅能減少投資海外專案的匯率波動風險成本，更可為投資人提供對環境友善的投資項目。

身為參與第二階段的開發商，天豐新能源董事長王雲怡表示，意識到第三階段融資的挑戰，因此天豐與金融研訓院討論提出證券化主張。

她表示，風場開發期跟營運期風險不一樣，初期缺現金流，可是等開發好，現金流穩定，也不用再支付太高支出，風險降低。因此希望在融資架構時，就能把營運期低風險規劃進去。意思就是說，開發期時，仍可用傳統專案融資，但同時讓銀行可以了解，雖這邊(前期)風險高，但會有別的規畫(證券化)可控制，就可以活絡配置。