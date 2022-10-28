目前國巨洋傘文創園區已取得觀光工廠評鑑及環境教育設施場所認證。（蔡明亘攝）

國巨洋傘文創園區為結合文創、體驗、生產與綠能的地方創生平台。（蔡明亘攝）

被譽為「洋傘界LV」的國巨洋傘投資逾3億元，在大園區國際路旁新建國巨洋傘文創園區，為結合文創、體驗、生產與綠能的地方創生平台。國巨洋傘用行動結善緣，與桃園市美好社會福利基金會合作投入公益服務，為桃園8.8萬名身心障礙者成立服務據點，盼共同推動身障者友善服務平台。

國巨洋傘表示，全台約有94％的身心障礙者居住在社區中，是否得到妥善照顧，為大眾需要重視與關懷的議題。身障者需要專業的服務與照顧計畫， 使他們慢慢進入社區融入與適應，使其能力提升，漸漸邁向正常生活。

美好社會福利基金會為鼓勵身障者能融入社會，協助解決生活問題，辦理日間照顧服務計畫，從社區型日間照顧、社區型日間作業設施（小作所）、庇護工場、支持性就業等，盼藉專業照顧與輔導，讓身障者穩定進入社區與生活自理，使身障者可得到妥善與公平對待。

國巨洋傘與美好社會福利基金會合作，今正式成立美好社會福利基金會大園區服務處，並舉辦揭牌儀式。國巨洋傘表示，邀請社會賢達人士共同響應支持社區型日間照顧服務計畫，若能身心障礙者獲得妥善照顧，讓他們維持社會互動，延續自主照顧能力，讓家庭照顧者可安心上班並減輕照顧壓力。

國巨洋傘董事長李銘智表示，國巨洋傘於1984年創立，製傘業一直是勞力密集傳統產業，為生存也將生產基地遷至中國，但營運總部始終設在桃園。2014年響應政府鮭魚返鄉決定撤離中國遷回台灣，2016年購地動土興建文創園區，從土地變更開始到一磚一瓦興建修改，歷時5年多，期間經歷疫情與許多困境挑戰，秉持以傘緣結善緣信念，展現中小企業堅毅韌性，在後疫情時代成功轉型再創高峰。

目前國巨洋傘文創園區已取得觀光工廠評鑑及環境教育設施場所認證，盼將園區打造成職人聚集、創意無限、善緣共好的原創築夢平台，讓遊客沉浸在台灣製傘王國工藝精品的魅力中。