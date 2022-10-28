中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls 樂天女孩」的2023年個人寫真桌曆，26日開始預購，25名啦啦隊員中人氣各有高低，其中話題度超高的林襄個人寫真推出造成瘋搶，因此被網友猜測應該最快賣完；今（28日）上午有網友整理桌曆目前銷量，林襄竟然只是第二名，輸給有「地表最正啦啦隊女神」稱號的Yuri（陳怡叡）。

樂天女孩中有多名成員不只在球場邊有人氣，有的發個人寫真或是上節目，增加曝光也成功打開知名度；因此樂天女孩個人桌曆從26日開放預購後，立刻有網友特地在《批踢踢實業坊》啦啦隊版上更新「預購剩餘量」排行榜，截至今日上午，前五名分別為，Yuri（276本）、林襄（411本）、籃籃（430本）、孟潔（682本）和曲曲（705本）。

許多網友都很訝異，目前預購銷量第一居然不是「話題女王」林襄，而是「地表最正啦啦隊女神」Yuri，但也有內行人透露，一開始是林襄領先，後來才被Yuri追過；其實Yuri不只被球迷欣賞，有天使臉蛋和魔鬼身材的女神外貌，讓她經常受邀上節目當來賓，近期更加入《全明星運動會4》展現不同風貌，意外成功再圈粉。

據悉，Yuri從小就有唱跳歌手夢，過去更不顧家人反對北漂追夢，差點就以女團身分出道，後來因緣際會成為啦啦隊員，還是隊內的人氣隊員之一。