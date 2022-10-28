朱立倫表示，由於無人機干擾清泉岡機場空域，飛機在空中盤旋一小時才降落。他也順帶與大家分享台中夜晚的美。（取自朱立倫臉書）

力拚連任的國民黨籍台中市長盧秀燕28日晚間在海線大造勢，農會與漁會的好朋友出席相挺，不過國民黨主席朱立倫卻未趕上這場造勢，朱立倫在臉書說明，由於四架無人飛機干擾清泉岡機場空域，飛機在空中盤旋一小時才降落。延誤了一小時才抵達，無法參加活動，感到抱歉。

盧秀燕昨(27日)在臉書粉專預告表示，今天(28日)晚上，她要邀請大家「作伙來挺燕」！農漁民是她的好朋友。海線大造勢，農會與漁會的好朋友會到現場相挺。她也要邀請所有的市民朋友，一起到沙鹿，為共同的未來許下承諾。

朱立倫原本預定出席這場造勢活動，不過他晚間在臉書表示，他從金門飛台中參加農漁民挺盧秀燕的活動，由於四架無人飛機干擾清泉岡機場空域，飛機在空中盤旋一小時才降落。延誤了一小時才抵達，無法參加活動，感到抱歉。

朱立倫說，在機上同機的旅客及空服人員都很辛苦，大家也對無人機干擾空域甚至影響飛安感到氣憤。政府應該強力執法以確保空安！

朱立倫提到，意外的收穫是在空中充份地閱覽了台中夜晚的美，與大家分享。