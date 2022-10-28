奇幻島嶼「第一夢想島」現身第一銀行攤位，於「FinTech Taipei 2022 台北金融科技展」登場，第一銀行展區為本次展覽金融同業中最大、最吸睛，融合數位科技元素及原始叢林島嶼設計，象徵百年銀行之新舊交融進化及數位創新發展，透過「iLEO數位帳戶」、「e-First智能理財」、「多元行動支付」及「元宇宙-Metabank」等展場四大亮點，由IP角色「小粉獅」帶領民眾一同登島體驗，單日吸引逾2,500人次參訪。

第一銀行「iLEO數位帳戶」結合情境問答方式，引領民眾深入了解數位品牌「iLEO」相關服務及好康優惠，感受「簡單、快速、創新、最懂你」的品牌精神；「e-First智能理財」讓民眾簡單3步驟就能獲得量身訂做的專屬理財建議，小成本也能累積大財富。民眾還可以操控小粉獅進入島上咖啡店、商店或書屋，以多元行動支付服務消費付款，享受各種折扣及回饋；除了實體展區，民眾也可以戴上VR眼鏡，暢遊「元宇宙-Metabank」虛擬空間，身歷其境體驗各項銀行服務，在虛擬銀行中與行員對話互動，感受元宇宙世界虛幻與真實的相互交錯。

第一銀行透過四大關卡展現創新數位服務，展場設有大型流星背板美拍區，民眾和小粉獅家族一同合影留念，拍照打卡上傳第一銀行IG或FB並標註關鍵字，就可以獲得小粉獅周邊贈品；另，第一銀行還邀請到生活知識型YouTuber「蕾咪」與民眾近距離互動，暢談儲蓄、投資、理財小撇步，讓民眾滿載而歸。