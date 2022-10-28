（2022台北金融科技展，元大金控集團以「存好股 找元大」為主題參展。圖／元大金控提供） 2022 FinTech Taipei台北金融科技展28日在台北世貿一館登場，元大金控集結證券、銀行、人壽、投信、期貨、證金等子公司，以「存好股 找元大」為參展主題，強勢進駐全台最大的金融科技創新交流會。元大金控整合各子公司，提升線上線下金融商品與服務流程，以零接觸金融為目標，打造理財生態圈。為展現數位減碳成效，特別於展場中設立ESG川廊，呈現元大金控的永續願景及成果，攜手客戶支持永續金融發展，其中元大證券及元大銀行APP雙雙通過「ISO14067產品碳足跡」及「PAS2060碳中和」國際驗證。「元大基金先生」APP快速線上開戶及全面推動數位對帳單服務，光0050、0056兩檔國民ETF超過130萬人受益人，若全數採用數位對帳單，每年將可減少19.5噸的用紙，少砍近500棵樹。元大銀行積極拓展數位金融產品服務，擴大多元支付範疇，優化作業流程，五步驟就能一次開立三種鑽金數位帳戶（臺、外幣數位存款帳戶及信託帳戶），更提供線上基金申購、定期定額百元投資、日日扣等理財方式；創新業界推出「鑽金碳吉-碳帳戶」，透過元大行動銀行APP就能檢視每月數位交易的「減碳成果」，瞭解日常生活所節省的碳排量，還能享有「綠色優惠」。作為國內投資理財領導品牌，元大證券鼓勵投資人做好長期理財規劃，推出台股定期定額手續費均一價活動，廣受市場好評；投資定期定額能避免因市場波動而追高殺低，自動分批買進的特性也可分攤平均成本，同時省去每日盯盤所耗費的時間，成為忙碌現代人投資的好選擇。存股搭配股票借貸活化資產，為投資人靈活變現的理財顯學，元大證金「股票金好借」APP提供三大優勢，一次借款50萬即享1.81％（起）優惠；免開辦費、手續費及帳管費，隨借隨還，到期才繳息；線上開戶到借款24小時一條龍服務，透過掃碼即可線上開戶，並運用OCR光學字元辨識系統，自動帶入資料，輕鬆完成開戶。元大投信身為基金業龍頭，為符合投資人需求，2021年首創整合共同基金與ETF資訊的「元大基金先生」APP，讓投資人一手掌握資產庫存、除息與配息狀況，提供快速便利的線上開戶與線上交易服務，積極推動市場教育，定期提供市場研究報告讓投資人與市場訊息無縫接軌。更獨創註冊會員試用制度，讓使用者開戶前優先體驗APP強大的服務功能，深受投資人青睞。元大期貨「iTRADER交易達人」交易平台，首創自行研發的期權電腦下單軟體，結合雲端智能服務，其雲端監控效期長達30天/24小時，AI盯盤自動交易不間斷，商品種類橫跨國內外11所交易所及多達700種商品，協助投資人分秒掌握交易脈動；強化程式交易應用，提升回測精確度，提供投資人最適合的交易策略。元大期貨打造浮動視窗架構，個人可自由組配平台使用介面；全面整合交易、帳務、策略與研究資訊。元大人壽特別在參展攤位上規劃「人生旅途」專區，針對「單身貴族」強化醫療保障的規劃；「兩人世界」則承諾提高壽險與醫療保險。更與壽險公會合作，於政策主題館展示「遠距投保」等數位服務，讓民眾親身體驗無需與保險業務員面對面，利用便利又安全的視訊方式完成投保，藉由數位轉型與新興科技優化對客戶的服務，滿足其保險服務需求。元大金控堅守掌握先機、創造客戶財富的核心價值，不貿然跟進價格戰，專注以投資績效與多元數位金融服務滿足廣大客戶的多元需求。