因疫情影響暌違兩年，「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」2022年10月28、29日於台北世貿一館現場舉辦，icash Pay這次受邀參與「財金資訊股份有限公司」、「台灣票據交換所」及「中國信託」三個展區，展出跨機構轉帳、繳稅、繳費服務體驗，icash Pay將帶著民眾一同體驗便利生活支付功能，以及各項創新的微金融服務。

icash Pay以「開拓多元支付場域」、「創新微金融生活體驗」、「響應主管機關推動便民服務」三大策略，並以「提升活躍會員」為主要經營軸心，不但提供紅利積點整合服務，消費者的OPEN POINT點數運用將更加靈活，並結合各項金融服務，提供基金投資、信貸等多元服務，透過此次2022金融科技展，讓更多消費者親身感受數位金融的發展潮流，體驗icash Pay創新便利的豐碩成果。

民眾於中國信託銀行展場展區完成下載註冊icash Pay，即可當場限量兌換「璞韻日本煎茶350ml」一瓶或精美好禮，註冊時輸入展場專屬推薦碼並於2022年底前以icash Pay完成任一筆消費，再加碼贈送50點OPEN POINT。

icash Pay近期也推出許多超值回饋活動，2022/10/22～11/6每周六日持icash Pay至7-ELEVEN門市消費，單筆每滿200元現折25元或滿711元現折100元（單筆上限300元）；2022/12/31前使用icash Pay綁定11大銀行指定信用卡至7-ELEVEN門市消費，最高可享10％ OPEN POINT。同時串聯15大品牌涵蓋餐飲/交通/民生百貨通路最高30％支付回饋。