本周各類股漲跌互見，以玻璃陶瓷類指數上漲7.66％最強勢，鋼鐵類指數下跌2.10％最弱勢。國票投顧下周看好五大題材類股，包含：矽智財股、車用電子股、伺服器股、Type-C相關股、ABF載板股等，預期下周指數在12,400～13,000點區間震盪。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內利多因素：

1.金管會日前擴大限空令，有助壓抑空方氣焰。

2.台股10月營收及季報將陸續公布，增添相關台廠表現題材。

3.MIH Demo Day即將於11/8登場，題材股前一週有機會領先表態。

4.大盤融資餘額已回落到1,700億元以下的兩年來低檔水位，籌碼相對穩定。

另也提醒留意三項國內外利空因素：

1.美國FOMC會議即將於11/1～11/2召開，預期將升息3碼，股市波動恐增。

2.美國期中選舉前一週，市場觀望氛圍下，美股不易有表現，台股亦受影響。

3.台股均線型態偏空，弱勢格局未變，後續仍有下探疑慮。