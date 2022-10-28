身體出現小毛病可能是警訊，拖到最後一刻才就醫當心出大事。皮膚科醫師趙昭明表示，曾有一名女患者的眼瞼周圍長出一顆小小的凸起物，拖了好久都沒有治療，不料最後竟驗出癌症，開刀治療後，必須摘除眼球。

皮膚科醫師趙昭明在節目《健康2.0》分享真實病例，一名80多歲的女性患者，眼瞼附近長出一個黃色凸起物，起初家屬以為是皮膚老化、角化所致，拖了半年才來看診，趙昭明檢查後發現，眼瞼上的小凸起物有些微潰爛，一碰就會痛。

趙昭明表示，傷口狀態「有點黑黑的，又有點黃黃的」，他懷疑是基底細胞癌，便讓患者先切片檢查，沒想到最後驗出來是「皮脂腺癌」，開刀後需要將整個眼睛移除再做重整。趙昭明說，雖然外表看似問題不大，但實際上已經侵犯到眼睛內部的神經了。

皮膚科醫師趙昭明表示，阿嬤罹患的是皮脂腺癌，開刀治療須將眼睛摘除。（圖／翻攝自《健康2.0》）

趙昭明指出，皮膚出現腫塊時，初期難以判別究竟是良性或是惡性，尤其外觀沒有顏色變化，更是難察覺，「基底細胞癌」是臉上常見的癌症，約占90%以上；而皮脂腺癌較為罕見，通會在眼瞼周邊出現類似針眼的情況，外觀「有點黃黃的」，初期不痛不癢，男性罹患比例較高。

眼科醫師鐘珮禎說明，除了頻繁長針眼可能是皮脂腺癌的徵兆以外，眼皮紅腫、不停掉睫毛也要特別留意，若針眼重複長在相同部位，沒有膿疱卻出現凸起物，雖然機率不高，但有可能是眼皮的皮脂腺癌。