模特兒出身的日本女星菜菜緒，因擁有172公分的高挑身材和一雙不科學長腿，加上美艷精緻臉蛋，讓她出道後就備受矚目，有「九頭身美女」、「日本第一美腿」稱號，之後她轉戰戲劇圈也表現亮眼，時常透過社群分享生活的她，近日也曬出火辣近照，好身材讓人看了都稱羨不已。

菜菜緒近日穿上黑色比基尼，坐在泳池邊和美食拍照，只見四肢纖瘦的她，身上完全沒有多餘贅肉，側面看過去根本就是扁身，雖然只有上半身，但依舊能看出她身材依舊維持相當好。

而她上個月也曾曬出比基尼辣照，這次她全身入鏡，側面對著鏡頭回眸，丁字小褲不僅讓她整個美尻露出，還讓她逆天長腿完整見客，超狂身材曲線讓網友都稱羨不已。

以超長美腿聞名演藝圈的菜菜緒，九頭身完美比例讓她成為不少女性羨慕的對象，更在「最理想身材日本女星」排行榜中，打敗綾瀨遙、深田恭子等人奪冠，而她因演活多個惡女角色，讓她在戲劇圈展穩腳步，而平時為了維繫身材，她除了健康飲食和作息外，也相當重視運動。