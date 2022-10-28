疫情的衝擊對時代產生了巨變，華南金控在巨變的驚濤駭浪中成功蛻變，成功運用金融科技打造便捷、友善的金融環境。

以華南銀行為首，推出雙A級的「AI金融助理小n」與「AI智能理財」，搭配「Rich家 APP」為客戶推出全方位的理財服務；華南永昌證券以「美股趨勢掃描」、「大戶下單系統」及「移動停損停利機制」，為客戶在投資市場中搶得交易先機並鎖住獲利；華南永昌投信以永續概念推出「環境永續傘型基金」；華南產險「eCover網路投保」，客戶可以透過線上服務輕鬆完成投保；華南金資產利用FinTech建立「都更危老戰情室」，種種優質的金融創新服務，讓人耳目一新。

「華南銀行+」的「AI金融助理小n」與「AI智能理財」雙A服務，以客戶需求為核心，強調智能金融，推出雙語及無障礙版本等友善金融服務，並新增多元幣別零時差換匯及到價通知，讓您出國也能時刻掌握最佳換匯點。

華南銀行全新推出「Rich家」全方位理財型APP，打造零接觸的金融數位環境，並串聯客戶的日常生活，從食衣住行育樂到理財規劃，都能一手輕鬆掌握，透過「Rich家」，除了輕鬆查看消費明細，也可信用卡線上繳費，更厲害的是還具備支付掃描功能，讓客戶能輕鬆消費。「Rich家」也提供數位理財的功能，在手機就能完成理財規劃，從建立理財帳戶、基金申購、線上投保等，「Rich家」就是您24小時的理財小管家。

華南永昌證券複委託業務，讓您透過資產配置掌握全球布局。提供美股即時報價，讓客戶「報價即時看、投資零時差」，更進一步獨家編製「美股趨勢掃描」，提供客戶快速掌握產業趨勢及個股動向。華南永昌證券提供大戶專屬體驗，「大戶下單系統」設計專屬介面，並導入獨立交易主機，幫助大戶客群搶得投資先機。為精準解決投資人痛點，「移動停損停利」機制可以掌握先機，遇到市場衝擊也能適時出場，鎖住獲利。

面對變化莫測的極端氣候，企業的永續經營備受挑戰，全球碳中和及企業ESG議題當道，華南永昌投信推出「華南永昌環境永續傘型基金」，帶您掌握台灣永續高股息及全球碳中和商機。「華南永昌環境永續傘型基金」包含「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」及「華南永昌全球碳中和趨勢指數基金」兩檔子基金。前者，為同業首家採用國內ESG評鑑機構，並通過ESG基金審查新制。後者，則是追蹤「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數」，布局全球碳中和目標下的關鍵產業，為投資人精準掌握龐大的碳中和潛力商機。

疫情之下，產險網路投保服務大躍進，網路投保市場從2020年的11％，成長至2022年9月的45％，疫情雖加大人與人的距離，但卻透過網路提升金融消費行為。華南產險順應此趨勢於eCover華南產險商務網推出「住宅綜合保險」，有別於傳統的「住宅火災及地震基本保險」，「住宅綜合保險」，擴大承保特定物品、輕損地震、機車火災事故、第三人責任險慰問金、家事代勞、動產火災事故及理賠基礎採彈性化等七大特色保障，以降低各種自然災害與人為疏失對生活的損失及衝擊。

華南金資產與旗下「Light Work瑞光創新育成中心」輔導之金融科技新創團隊「市民永續公司」，一同跨界合作建立「都更危老戰情室」公開資訊平台。便於都更危老的重建過程，提供原地主、建設公司、建案起造人等，以資訊公開透明方式增進多方合作的互信基礎，隨時更新建案資訊，讓原地主可以即時掌握實際工程進度，有購屋需求的民眾也可透過平台了解案件基本資訊。此外，華南金資產也有都更危老[email protected]官方帳號，隨時提供民眾諮詢服務，讓民眾更安心和放心託付案件。

華南金融集團為朝向亞太地區優質的金融集團願景精益求精，時時刻刻不忘初心與堅持，秉持著「信賴、熱誠、創新」的經營理念，持續求新求變，持續領航數位金融力。