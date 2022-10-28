17直播人氣主播小咪兒數度被粉絲拱上歌唱舞台。（17直播提供）

17直播人氣主播黃子宇即將首次登上街頭音樂節舞台。（17直播提供）

咪雅Angel將再次站上街頭音樂節舞台一展歌喉。（17直播提供）

涓兒ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ歌聲溫暖動人。（17直播提供）

17直播《街頭音樂節2》由「音樂祭女王」DJ圓圓擔綱主持，首場將於29日舉辦，圓圓興奮表示自己非常期待第2季街頭音樂節起跑，她上一季街頭音樂節陪著LIVER們跑遍各地場次，很感動主播努力爭取站上舞台演唱的機會，令她印象最深刻是來自鹿港的主播「琳琳」鄭怡琳，整個系列參與了很多場演出，甚至一度生病還抱病上場，每次演出很多各地來的粉絲及鹿港鄉親、琳琳媽媽都到場，圓圓說：「有次明顯感覺到她不舒服，琳琳還是堅持到場演唱，感受到主播們對音樂的熱愛不會因身體狀況而有絲毫減少。」

身為音樂祭女王的圓圓，主持過無數大小音樂祭，在近2個月裡採訪84組藝人，她預告一定會用採訪專業歌手的高規格方式訪問LIVER們，希望能訪出更不一樣的內容，她笑喊希望把第2季街頭音樂節做成海洋音樂祭的感覺，像現場有3萬人，能夠透過音樂讓LIVER和現場觀眾互動交流感覺很酷，圓圓覺得街頭音樂節是「地表最親民的音樂節」，因為感覺你走到家附近巷口、百貨公司就能聽到了，應該要到台灣所有縣市都走一遭，她期待跟著挑戰目標走完22縣市。

第一集街頭音樂節的回歸，即將登上舞台開唱表演的是涓兒ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ、咪雅Angel、小咪兒、黃子宇Amanda等4位主播，歌聲溫暖動人的涓兒2度參加街頭音樂節，她說這次會爭取演出機會是因為街頭音樂節是她在17直播的歌唱表演之路的起點，仍記得上次街頭音樂節是她現場演唱的初秀，拿著麥克風都會顫抖，甚至緊張到破音，涓兒笑說因為第1次妝髮，不會整理頭髮，頭頂上方翹出了一根頭髮，大家到現在還會拿出來說嘴，說是便便頭，成為令她難忘的妝髮陰影。

咪雅Angel直播演唱台語歌深獲大批粉絲喜愛，她也是再次參加街頭音樂節演出，她很想再感受走出直播間近距離唱歌跟粉絲們互動，預告這次精心準備歌曲主題是幸福的回憶，希望回應感謝直播間粉絲們對她一路的陪伴與疼愛；人氣主播小咪兒，近來陸續被喜愛她歌聲的直播間粉絲拱著登上17直播好幾個音樂節目舞台，她說上一季街頭音樂節自認實力不足不敢爭取參加，問小咪兒這次準備的曲目有何特點或挑戰，她說：「其實我上台一直都很容易緊張，不管什麼歌都是挑戰。」美聲主播黃子宇Amada首次參加街頭音樂節，她希望能向現場更多新朋友宣傳自己，讓更多人能聽到她的歌聲，黃子宇現場獻唱的幾首歌當中包括她自己的作品《背叛心酸》，歌曲中唱出如何勇敢拋開失溫的愛情迎向自由。