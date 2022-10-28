音樂會有多位藝人及團體上台演出。（翻攝照片／林郁平）

警廣與汽安協會晚間舉辦音樂會，提醒民眾交通安全觀念。（翻攝照片／林郁平）

為提醒民眾交通安全觀念，警察廣播電台與中華民國汽車安全協會，28日晚間共同舉辦《風華美樂地 道路安全行-聲入你心》音樂會，內政部長徐國勇透過影片致詞時呼籲大家重視交通安全，警政署長黃明昭親自蒞臨會場，提醒大家建立正確路權觀念，包括LUXY BOYZ 、聲樂家簡文秀、舞思愛、康康、荒山亮等藝人團體皆上台表演。

徐國勇因公務在身不克出席，但仍透過影片祝福音樂會圓滿完成。徐國勇表示，交通安全是政府十分重視的議題，他特別感謝中華民國汽車安全協會理事長許智樂長期支持警廣對於交通安全的推廣，並感謝參與演出的簡文秀老師及優秀音樂人，和廣大聽眾的共襄盛舉，以實際行動表達對警廣及全國警察的最大支持與鼓勵。

黃明昭肯定警廣在交通安全宣導上的用心，他表示，今年1月到10月21日因交通事故死亡人數達到1459人；酒駕部分，今年造成1130人死亡，交通事故造成許多家庭破碎，導致社會成本巨大損失，因此警政署列為重點工作，透過科技執法，取締重大交通違規；並精進事故處理品質，維護用路人安全。黃明昭特別提醒大家，確實遵守交通規則，建立正確路權觀念，並且車輛要禮讓行人，才能快樂出門，平安回家。

警廣不僅長期在頻道中提醒用路人注意行車行人之安全，並透過音樂會型式，增加提醒力道。

中華民國汽車安全協會理事長許智樂表示，音樂會不只是軟性訴求，更是提醒交通安全的亮點，觀眾特別能建立交通安全觀念，現場歌手宣導交通安全及治安議題，警廣立即實況轉播，所以每次都獲得民眾廣大迴響，因此，汽安協會今年第四度和警廣合作舉辦音樂會。