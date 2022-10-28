美國商務部周五公布9月個人所得與支出雙揚，前者月增0.4％，後者月增0.6％，顯示內需仍持續支撐經濟成長。不過，聯準會（Fed）偏好的通膨指標核心個人消費支出（PCE）物價指數上個月年增幅又升破5％，逼近40年高檔，顯示通膨壓力仍居高不下。

內需強勁刺激美股早盤開高，道瓊工業指數大漲逾300點或1.2％，來到32,404點，標普5百指數上漲0.7％，那斯達克即使有亞馬遜法說利空也漲0.8％。美元則因通膨偏高走強，美元指數一度逼近111，上漲0.3％。

最新數據顯示，在民眾增加旅遊與新車消費的帶動下，9月份美國個人支出勁揚0.6％，增幅與8月份相當，經通膨因素調整後也還上漲0.3％，證明即使有高通膨與升息的因素干擾，美國消費者依舊勇於支出，對經濟成長是一大利多。

美國消費者上個月開銷增加的主要項目為房屋、電費、機票、新車與處方藥。能源花費因汽油價格下滑而減少。

9月個人所得月增0.4％，高於市場預期的0.3％。儲蓄率則是下滑至3.1％，來到14年的低點。

美國9月PCE物價指數月增0.3％，較去年同期則飆漲6.2％，增幅與8月份相當；扣除波動較大的食品與能源的核心PCE物價指數月增0.5％，符合預期，但年增幅則達5.1％，高於8月份的4.9％，逼近2月份5.4％的40年高點，顯示通膨依舊居高不下。

此外，勞工部公布的數據亦顯示，美國第三季雇用成本指數季增1.2％，略低於第二季的1.3％，較去年同期則大漲5.0％，雖然同樣較第二季略微下滑，但指向薪資端通膨壓力同樣偏高。

為了對抗通膨，Fed已連番激進升息，但借貸成本急升已導致美國經濟走疲，企業與消費者縮減支出，若需求大幅下滑，失業率恐明顯上揚，許多經濟學家都預期美國經濟明年會陷入衰退。