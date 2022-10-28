民進黨今(28日)晚間舉辦「社群之夜」活動，蔡英文總統致詞表示，年底還要選地方縣市首長，如果選得不好，恐會讓國際懷疑台灣人是不是改變主意了，年底選票要決定執政路線是不是要往前走，國際是不是會更有力地支持台灣。

今晚社群之夜，根據民進黨中央統計，現場1200個位子滿座，今天的活動也同步於蔡英文YouTube頻道和臉書直播，兩平台同時最高在線人數合計約8千人，累積觀看數在晚間10時破10萬人。此外，Yahoo平台於晚間10時累積觀看數約11.6萬人。

蔡英文致詞指出，她的任期只剩不到2年，自己需要台灣隊友的支持，年底18歲公民權要修憲複決了，需要965萬票才通過。

她說，2020年她得到史上最高的817萬票還不夠，這代表當年投給她的都要投同意，還要說服更多人支持18歲公民權，讓台灣民主更進步。

蔡英文今晚「唱大軸」；她表示，這次選舉她不是候選人，「但我支持的候選人，你們要不要支持 ？」台下高喊「要」的同時，蔡英文再說，「像支持我一樣好嗎？」，現場又響起了「好」的吶喊聲。她也說，這麼多年了，辣台派的「辣度」好像也沒減少過，而且還越來越辣。

蔡英文說，今天是社群之夜，自己不能講得像國慶演講一樣，但畢竟是總統，有些話還是一定要講，跟各位保證，「我一定只做2任，而且我會為台灣把事情做好」。

她談及自己18歲時，被父親要求去考取汽車駕照，年底18歲公民權要修憲複決了，需要965萬票才通過，2020年時她得到史上最高的817萬票還不夠，這代表當年投給她的都要投同意，還要說服更多人支持18歲公民權。

蔡英文也向大家介紹民進黨縣市長候選人說，北北基桃是民進黨最艱困選區，如果能夠克服困難，4個候選人順利當選，他們一定可以讓北北基桃首都圈成為國際級大都會。

他介紹基隆市長候選人蔡適應時說，第一位是基隆的蔡適應，他身上永遠都穿「我愛基隆」的衣服，自己一直想問他到底有幾件？

提到桃園鄭運鵬說，「鄭運鵬也是幹事長，這次就讓鄭運鵬幹市長吧！我掛保證，鄭運鵬就是鄭文燦最好的接棒人選。」

她形容新北市林佳龍是交通建設的關鍵推手，解開路網死結；至於台北陳時中她則說，有人說陳時中像無尾熊，但大家看過不睡覺的無尾熊嗎？陳時中總是扛起責任、全力完成目標，自己在疫情期間三更半夜只打給過兩個人，一個是外交部長因為他有時差問題、另一個就是陳時中。

蔡英文強調，她的任期只剩不到2年，要為台灣做的事情還很多，這個過程中，需要台灣隊友的支持、給予力量，「請你們支持我，也支持4座城市的候選人」，讓這4座城市成為國家發展的支柱。