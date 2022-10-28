「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」破損情形。（國立故宮博物院提供）

鑑定專家「秦老闆」秦嗣林。（取自中時新聞網）

故宮損毀3破億國寶震驚全台 鑑定專家秦嗣林揭文物保護SOP問題

對於故宮3件典藏瓷器因人為因素破損，鑑定專家「秦老闆」秦嗣林表示，「明弘治嬌黃綠彩雙龍小碗」，全世界就這一只，價值大概在1億到2億元台幣之間；「清康熙暗龍白裏小黃瓷碗」是宮廷內造，而非景德鎮造的，應該在2千萬台幣以上；至於「清乾隆青花花卉盤」，秦嗣林認為價格並不是非常高。

國民黨立委陳以信今爆料，故宮博物院於去年二月打破國寶龍紋碗（故宮證實為雙龍小碗）。故宮隨即發表聲明，認了「3件典藏瓷器因人為因素破損」，

故宮表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，分別於110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明弘治嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清乾隆青花花卉盤」掉落破損，皆依程序通報。

鑑定專家「秦老闆」秦嗣林接受《中時新聞網》專訪時表示，故宮的寶物從民國以前，就發生過非常多的破損遺失情形，有些東西就是很脆弱，所以故宮會發展出一套SOP（標準作業程序），例如地上一定有長毛地毯，碗就算掉到地上也不會破。

另外，秦嗣林提到，故宮的文物不是可賣的商品，也只能從拍賣的紀錄來鑑價。譬如「明弘治嬌黃綠彩雙龍小碗」，過去類似的文物大概在1億到2億元台幣之間，但是沒有一模一樣的，全世界就這一只，如果保管交接發生差錯，確實損失很大。

清乾隆青花花卉盤。（圖／故宮提供）

「清乾隆青花花卉盤」破損情形。（國立故宮博物院提供）

至於「清乾隆青花花卉盤」，秦嗣林認為價格並不是非常高，這款青花盤是可以使用的，不像「明弘治嬌黃綠彩雙龍小碗」是純粹觀賞用的。

最後，秦嗣林指出，「清康熙暗龍白裏小黃瓷碗」是宮廷內造，而非景德鎮造的，價值應該在2千萬台幣以上。

清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗。（圖／故宮提供）