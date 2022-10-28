一日料理大賽5組參賽隊伍。（麥卡貝網路電視提供）

名廚郭主義（左起）、呱吉、邰智源、大蛇丸、胡椒擔任重量級評審。（麥卡貝網路電視提供）

YouTube頻道《木曜4超玩》27日播出第二屆「一日料理大賽」，繼去年第一屆創下300多萬觀看成績後，今年盛大舉辦第二屆，卡司大升級，由邰智源擔任總評審，呱吉、大蛇丸、胡椒等美食YouTuber以及型男主廚郭主義擔任專業評審，並特別邀請YouTube界2大名廚Fred、RICO和3位業界廚師擔任「最強廚助」，增添料理大賽可看性及專業度，打造專屬於YouTube界的廚藝擂台。「國民老婆」泱泱打敗了第一屆冠軍KID，讓擔任評審的邰哥讚譽有加，驚喜直呼「可以嫁了！」

《木曜4超玩》主持群坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞以及KID進行第二屆料理大賽，主題是「愛的料理」，主持群分別抽籤搭配「最強廚助」製作愛的料理一決高下。去年溫妮的炸雞料理驚嚇指數百分百，她再次雪恥推出「炸雞2.0」料理，讓5位廚助都紛紛迴避表示不想抽到溫妮這個「籤王」！連上一屆的評審呱吉都說：「上次誰做的多好吃我都忘了，我只記得溫妮做的有多爛！」但這次溫妮捲土重來，並跟廚佛Fred聯手炸出美味的洋釀炸雞，讓評審驚艷，呱吉給予極高評價，可以在一年之內進步這麼多，溫妮精進廚藝的精神令人感動，最後溫妮也從最被不看好的人選翻盤成為本屆料理大賽第二名的殊榮！

尋求衛冕的上屆冠軍KID則開出超專業的「威靈頓牛排」來應戰，讓眾人直呼KID真的很想贏！阿部瑪利亞知道邰智源喜歡吃漢堡排，特別製作了日式蘿蔔泥漢堡排以及台灣吃不到的日本涼拌菜，由阿部瑪利亞的媽媽親自傳授菜單。坤達表示，當他在思考如何呈現愛的料理時，太太柯佳嬿一語道出：「當然就是辣椒炒海瓜子啊！」讓網友們留言簡直時代的眼淚！馬上想到電影《第六感奇緣之人魚傳說》的經典畫面，女主角鍾麗緹因為吃了辣椒炒海瓜子，嘴巴很辣跟男主角鄭伊健討親親，這部電影對太多人來說就是回憶殺！非常符合愛的料理！

泱泱挑戰經典早午餐班尼迪克蛋，她與獲得第三屆「走鐘獎特級廚師獎」的RICO合作，展現超高水準廚藝，從食材、醬料都細心處理，連水波蛋也都製作的非常完美，一舉獲得最高分，每位評審吃完都大喊「太棒了，非常好吃」，不輸專業餐廳，專業主廚郭主義評價這道菜整體色香味俱全，營養價值也非常高；邰智源表示，如果有個太太、有個女朋友，在你上班出門時端出這一道愛的料理，幸福指數整個飆高，並給出「可以嫁了」的超高評語。