達梭系統（Dassault Systems）、以及代理達梭系統SIMULIA的士盟科技，攜手舉辦第27屆2022達梭系統SIMULIA臺灣用戶大會，匯聚數百位用戶出席相互學習與分享SIMULIA應用和工程技術領域的最新資訊，內容涵蓋結構、流場、運動、噪音聲學、複合材料、設計最佳化、高頻訊號等多種主題，相互學習最新資訊與分享SIMULIA最佳技術與應用。 SIMULIA技術涉及從高科技到交通運輸、生命科學等領域，不僅有效地增加生產良率並加速開發速度，對於產品的可靠度也是不可或缺的應用。邁入後疫情時代，今年達梭系統舉辦的第27屆SIMULIA臺灣用戶大會，首次改回實體模式。

SIMULIA臺灣用戶大會針對SIMULIA品牌、SIMULIA噪音聲學解決方案與實用案例進行最新動態分享，展示最新和最佳的SIMULIA應用，亦邀請多位學者專家擔任主題演講嘉賓，分享應用實例及相關產業發展趨勢。包含財團法人鐵道技術研究及驗證中心執行長郭振銘，分享如何將SIMULIA模擬分析應用於客戶產業中，以提供創新思維。緯創資通處長陳逸仙則解析CST穿戴式天線設計模擬技術實現數位雙生的相關應用。宏致電子研發副總林欣衛則針對CAE模擬技術進行分析以及展示電源連接器的應用案例，分享CST電磁模擬解決方案能幫助客戶縮短開發週期，同時提供高質量的產品。

另外特別規劃三個分會場，針對5G通訊與電磁模擬、能源材料與結構工程製造、電子工程與交通運輸等不同主題，邀請包含貿聯、Halliburton、明門實業、慶良電子、崔克、廣達電腦、聯寶、中鋼、緯創資通、萬幫數位等在內的業界領導者，以及臺大、成大、北科大、海洋大學、中原大學的學界人士，分享SIMULIA在結構應力分析Abaqus、Isight最佳化流程、CST Studio Suite高頻電磁、Simpack軌道車輛動力學分析等實用案例。

大會現場也特別透過展區與來賓互動，除了涉略SIMULIA全方位應用，更進一步帶用戶體驗士盟研發團隊所拓展的創新能量。另外，2022達梭系統SIMULIA臺灣用戶大會亦發表各產業應用於SIMULIA的最新學術論文，透過用戶大會提供CAE技術整合平台，洞察創新技術與研發應用價值的成果，提供台灣各領域用戶間學術與實務的經驗交流機會。