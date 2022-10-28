品牌廠華碩（2357）砸下30億元打造兩座自有智慧工廠，除了已於去年11月啟動投產運作的樹林廠外，蘆竹廠也自今年起進行土建工程，預計最快於明年底啟動試營運。兩廠產線以滿足華碩少量多樣及高度客製化的主機板、伺服器及IPC工業腦主機板等產品為主外，華碩針對工業4.0推出的智慧製造解決方案亦導入自有智慧工廠進行驗證，並期能推向供應鏈，後續進一步擴大商模、從台灣製造業輸出海外大廠。

華碩首座自有智慧工廠建置於其轉投資之子公司瑞傳科技的樹林廠，以租賃單層1,400坪的廠區，並結合可視化3D設備、AR智慧眼鏡、自主式移動機器人（AMR）物料搬送控制系統，及AI瑕疵檢測等數位技術，打造AI示範工廠，同時加速在AIoT產業佈局。

華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，華碩自有的AI智慧工廠將先以滿足華碩自身少量多樣，及高度客製化的相關主板產品製造需求為主，第二階段則將擴向代工廠、協助其在生產品質及良率上的提升，進一步為華碩產品把關，目前亦已有合作之代工廠夥伴於中國、越南廠導入其檢測解決方案進行驗證，可望於明年上半年即落地運作。

第三階段即結合在地OT系統整合商，將華碩的AI智慧工廠整合解決方案，擴展向台灣製造業、進而加速製造業轉型，並輸出至海外市場。

華碩智慧工廠整合了IoT（物聯網）和M2M（Machine to Machine）的工業4.0解決方案，更進一步導入AI方案，提高工廠生產品質與效率，並降低成本，建立一個智慧化、數位化和永續的新世代工廠。

同時經由應用AR眼鏡，呈現虛實整合的智慧生產流程，不僅可協助廠辦人員即時瞭解產程資訊，還可以透過遠端協作，實現培訓、維護、查修等作業。

此外，導入爐前AI瑕疵檢測設備的DIP（插件製程）線，可針對PCB手插件進入錫爐前的元件置放，進行全面性瑕疵狀況示警，預防缺件、極反、歪斜和錯件等情形，減少重工。僅需少量良品就能完成AI訓練，同時保留歷史檢測資料，以用於生產履歷追蹤，或根據客製化需求，串接生產系統。