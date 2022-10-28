高雄車站旁站西、站東路28日晚上10時開始封閉施工，預計29日中午12時通車。（崔正綱攝）

施工時，還是有民眾誤入施工路段，現場交警義交、施工人員連忙疏導幫助民眾駛離。（崔正綱攝）

高雄車站旁站東路完工準備通車，臨時計畫雙向通行的站西路也將進行標線、號誌重設置，改為原計畫單向通行。道路切換工程於28日晚上10時起開始，周邊道路也隨即封閉，將進行14小時施工，預計29日中午12時開放通車。高雄市交通局呼籲，用路人請提前改道。

原貫通南北兩側的中博高架橋，在2021年3月拆除後，由臨時將站西路提供南、北兩側雙向交通服務。鐵道局南工處於28日晚上10時起，將封閉站區兩側路口14小時，進行站區道路切換施工，預計至29日中午12時開放站東路通車。

29日中午12時起，高雄車站站區道路將由環抱站區的站東路、站西路提供站區接送及串聯南北交通的服務；兩條道路單向各配置三車道，採「配對單行」方式運作，分別服務北上及南下車流，行經站區設有臨停接送區，方便旅客接送服務。

副市長林欽榮指出，站東、站西路切換工程完工，意義在於站東、站西將為互相配對環抱型工程，14小時工程期間，最主要為建國、九如路段所有刨鋪總共合計1萬1000平方公尺、標線、號誌全部更換。

林欽榮指出，配合本次站區道路切換工程，除指派交通局、工務局、民政局、新聞局等單位派員進駐應變中心，更在市區27處路口派設94員警義交疏導交通，並全面監控工程進度。

此外，工程方面，施工期間總計出動50部重機具、施工的人力有近百人(81人施工、應變中心留守人員20人)加速趕工，務必在29日中午12時能如期開放站東路通車。

雖警方全力進行管制，但現場還是有不少民眾在封閉時誤入施工路段，隨後在周圍工程人員、交警義交疏導下，均能立即駛離現場。

交通局長張淑娟表示，施工期間站西路維持南向接送服務，車輛可由九如路、重慶街口進入站西路，再由站西路南側側車道右轉建國路；站區東側則可於九如路、松江街口及建國路、南華路口進行臨停接送，再步行進入站區搭乘。

交通局最後呼籲，站東路29日中午12時通車後，站區周邊車行方向也將隨之調整，中山、建國路口北上車輛請靠右行駛站東路，未來中山、建國及博愛、九如路口將禁止各方向左轉，請駕駛朋友依道路號誌、標誌、標線減速慢行，並依據現場警員義交指揮通行。