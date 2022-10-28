韓國女星韓韶禧（韓素希）在創下驚人收視的電視劇《夫妻的世界》中，將介入婚姻的女二詮釋得淋漓盡致，更以女神級外貌被封為「最美小三」，人氣也扶搖直上。韓韶禧不久前拍戲傷到臉，在康復後開始出席活動，日前低調到朋友餐廳當「工讀生」，有粉絲上前要簽名，她毫無架子有求必應相當親民，還露出微笑美暈眾人。

韓韶禧不久前傳出拍戲受傷後，只有在IG上傳自拍美照或手繪圖等，在9月開始出席各種活動，臉上不只看不到疤痕，整個人狀態一樣美得不像話；雖然陸續有工作行程，她27日還是低調到朋友餐廳幫忙當「一日工讀」，在IG限時動態曬出打工結束和90度鞠躬領薪資的畫面。

韓韶禧低調到朋友餐廳當一日工讀。（圖／摘自韓韶禧IG）

照片曝光後，也有不少當天在餐廳巧遇女神的粉絲，熱情分享跟韓韶禧的合影還有她的簽名，更透露她不時會對著客人燦笑，上前要簽名她也不會拒絕，非常親民，近距離看韓韶禧真的差點被美暈；韓韶禧目前在韓國人氣超高，戲約不斷，戲劇作品也都有好成績，網友都很訝異女神原來這麼有親和力。

其實韓韶禧停工期間在IG上發自拍外，還有多張陰鬱手繪圖，其中出現狗身驅卻像人類的生物被紅繩拴住，或是一些身體部位以紅色和黑色為基調做出不知所以然的動作，一度引起外界關注她的精神狀況。