28日晚間11點30分，台灣東部海域發生規模5.1地震，震央位在宜蘭縣府東南東方30.4公里處，即為宜蘭外海，地震深度63.9公里，宜蘭南澳、花蓮西寶、桃園市震度3級；新北、宜蘭市、花蓮市、新竹關西、台中梨山、南投合歡山、彰化市2級；台北市1級。

地震上下震動約維持1分鐘，且由於鄰近凌晨12點，不少網友也嚇醒，PTT八卦版瞬間湧入1萬多人回報：「台北超有感」、「彈了超大一下」、「瞬間超大，嚇到」、「真的下雨就地震」、「炎P又對了一次」。