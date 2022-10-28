疫情趨緩、國境開放，國人最愛旅遊勝地日本已開放免簽自由行，桃園機場人流明顯增加；國泰人壽數位發展部協理黃瓊玉表示，統計截至今年9月底前，國泰人壽網路投保旅平險案件量較去年同期成長227％。

國泰人壽分析，網路投保最大的優點是24小時全年無休，隨時隨地可以進行投保，最快2分鐘內即可完成，出發前可以快速擁有海外醫療與20餘項急難救助保障，讓民眾可以安心享出遊。

網路投保旅平險專案，以35歲A君(不分男女)試算保費，投保5日的日本之旅旅平險保費約887元，保障內容有意外身故或失能保險金最高1000萬元、傷害醫療保險金最高100萬元、海外突發疾病醫療健康保險金最高100萬元。

因應旅日需求回溫，為了滿足日本旅遊愛好者的需求，國泰人壽與樂天市場聯合推出「樂虎平安遊」網路投保專案，針對國泰人壽網路投保的保戶、樂天市場會員、樂虎卡卡友，特別祭出多項好康與優惠。

國泰人壽表示，「樂虎平安遊」網路投保專案活動即日起開跑，優惠至明年4月25日止，民眾透過國泰人壽網路投保「e悠遊旅行平安險」或「新iCarry傷害保險」，單次保費滿新臺幣500元以上。第一重即可獲得50點樂天點數，以及虎航個人機票抽獎機會乙次(價值新臺幣1萬3000元)，第二重加碼，凡符合第一重者，首次成為會員並完成網路投保，可額外獲得25點樂天點數，第三重再加碼，凡符合第一重者，網路投保並使用「樂天台灣虎航聯名卡」刷卡支付保費，還可額外獲得再25點樂天點數(1點=1元)。