日本傑尼斯男團「Travis Japan」今（28日）發行首張單曲《JUST DANCE！》正式出道，日前接受台灣媒體視訊訪問，提及當初聽到「副總裁」瀧澤秀明在他們錄製影片時，突然喊停驚喜宣布出道消息，松倉海斗、七五三掛龍也，跟松田元太激動到哭出來，其他成員也嚇到說不出話來，也將瀧澤秀明的暖心鼓勵謹記在心，要他們不要害怕失敗，盡全力去挑戰和享受。

Travis Japan出道前赴美國洛杉磯留學，中村海人說：「在日本時會有工作人員幫我們打點好，到美國之後什麼事情都得靠自己。」他們也參加了不少舞蹈比賽，無法得名時，心情就會特別沮喪。松田元太還笑曝，常看到成員們在住處上演跟蚊子對決的場面，「不知道為什麼這裡的蒼蠅跟蚊子特別多，我們又有很多O型的成員，可能是美國的蚊子特別喜歡吸O型的血吧。」

他們前往美國前，前輩二宮和也還暖心送上餞別紅包，取吉祥諧音，希望Travis Japan帶著「円」去，再帶著「縁」回來，宮近海斗表示：「能夠實現這樣的承諾，我們也覺得很開心，也希望對方可以覺得很開心。」另一位師兄木村拓哉也特別在自己的IG上發文恭喜他們出道，正巧中村海人的媽媽是SMAP粉絲，自己也是因為木村拓哉才選擇要進入傑尼斯，「目前雖然我們還沒有見面的機會，但很希望回日本後可以整團過去和他打招呼」。

至於回日本最想做的事，川島如惠留直呼想念日本的便利商店，「去便利商店或是在自動販賣機買果汁，在日本很稀鬆平常的事情，但在美國比較難辦到，發現原來日本的生活這麼便利！」也推薦海外粉絲有機會去日本玩也可以參觀一下日本的便利商店。

Travis Japan有著驚人的特技演出，從國中就開始學習特技的川島如惠留表示「現在已經翻了14年左右，那中間有經過5、6次骨折的經驗，但都停在外傷的程度，受傷這麼多次還是沒有停止做特技的表演主要是因為我還是很喜歡做特技，所以不會留下特別害怕的心情」，他5年前也曾在演唱會上表演過連續30次後空翻的經驗，「所以接下來如果還要表演類似的話那至少要35次才有辦法說服觀眾，現在好好地進行訓練中」。

最後，他們也不忘對台灣粉絲隔空喊話，宮近海斗說：「非常感謝不同國家的粉絲也願意在不同的地方支持著我們，覺得非常榮幸。」中村海人表示：「在日本的時候其實有上過中文課，也真的是很希望有機會可以跟大家見面。」川島如惠留更是誠意十足地用中文問候：「大家好，我很高興認識你，我想你聽我們的〈JUST DANCE！〉請等一下，我想去跟你們見面，謝謝！」