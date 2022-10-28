又一家壽險公司為救淨值改採金融資產重分類。新光金控10月28日晚間代子公司新光人壽公告，新光人壽已於2022年9月30日前經公司管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，決定變更經營模式，自2022年10月1日起進行金融資產重分類。

新壽指出，根據自行結算數據，重分類後帳列合併權益金額將較9月30日增加約新台幣386億元，淨值比約由原3.02％拉高至4.06％；新壽後續將依金管會相關規定辦理。

依IFRS 9規定，新壽以今年10月1日為金融資產重分類日，經取得簽證會計師出具合理意見書，在10月28提報董事會。

金管會日前公布統計，壽險業9月底淨值驟降至8,285億元，一舉跌破兆元關卡，且單月淨值大減5,385億元，相較2020年3月新冠肺炎引發的股災時更劇烈。

為解救淨值危機，陸續已有南山人壽、國泰人壽及台灣人壽等均已公告適用金融資產重分類。