楊麗音在片中跳牽亡舞。（台北双喜電影提供）

入圍今年金馬13項大獎的《一家子兒咕咕叫》以台灣養賽鴿家庭生活故事為主線，導演詹京霖藉由這個賽鴿家庭的生活，帶大家看到台灣社會各種不同的層面，反映出這塊土地上人們生存奮鬥的身影，賽鴿不只是一場比賽，也是社會關係的複雜生態鏈；故事中風雨飄搖的家，與現今台灣社會中蔓延的不確定感無異，就像海報跟預告裡4個人物角色都對人生帶著迷茫。

最新發布的預告中，游安順飾演的養鴿師傅阿欽師與楊麗音飾演的阿敏，夫妻貌合神離，兒子失蹤加上賽鴿失利，讓整個家逐漸崩塌，李夢苡樺飾演的女兒青春躁動，整個家庭的氛圍讓她想離家尋求自由，胡智強所扮演的流浪少年小虎因網鴿事跡敗露意外闖進這家人的生活，阿欽師把對兒女失敗的馴化加諸在小虎身上，4人在人生的旅途上迷失，彷彿賽鴿極力尋找回家的方向。

在挑選阿欽師跟阿敏的主演時，導演腦海搜尋中年演員時，一直想到游安順跟楊麗音，他認為2人能在演藝圈如此長青一定有其實力，他們不只是最強的綠葉，但可惜很難有機會擔綱電影主角，因此這次能藉由《一家子兒咕咕叫》讓這2位老戲骨闖入金馬，也讓詹京霖導演相當開心。

該片透過角色、劇情等環節探討許多生死議題，其中最備受關注的還有楊麗音跟楊慶煌所表演的牽亡歌陣，導演認為這除了是葬禮表演的一環以外，歌詞也唱出人死後通往西方極樂世界的場景，十分特別，為了如實呈現，劇組多次實地勘查葬禮現場，並安排老師讓楊麗音學習，最大的挑戰除了要邊唱邊跳還要流露出內心的悲傷，不包含前面走位彩排，正式拍攝就花了3、4小時。

楊麗音分享：「由於衣服的裙子有重量，我要用力扭才能讓畫面看起來有感覺，後來還跳到腳抽筋，但一切是值得的，當時看到劇本就很想出演這個角色，很感謝導演，還讓我有機會角逐金馬。」出道40餘年，楊麗音首次角逐金馬獎，興奮之情溢於言表：「我還特別衝去拜白沙屯媽祖，拿電影宣傳服過香爐，希望票房大賣，我們可以在金馬獎拿下許多獎項。」

談到跟游安順合演夫妻，已認識多年所以相當有默契，在張力十足的「床戲」，游安順被要求把褲子脫掉，為表演出憤怒還要顧慮到楊麗音的感受，他做足所有安全措施，還因此得到對方的讚賞，「順哥真的太棒了，跟你拍戲好舒服。」讓游安順直冒冷汗：「千萬不要讓妳老公聽到。」雖然不是第一次為戲而脫，54歲的游安順對於自己的臀部曲線能維持住感到相當滿意，連導演都大讚寶刀未老，但楊麗音反吐槽：「1985年跟他合作過《童年往事》，當年屁股還是比較Q彈，現在有點扁塌了。」

楊麗音這次能順利出演，冥冥之中似乎早已註定，由於當時在台南軋戲《俗女養成記》，幸好《一家子兒咕咕叫》在高雄拍攝，工作行程恰好錯開，從陳嘉玲開朗又強勢的阿嬤「陳李月英」再到賽鴿家庭刻苦耐勞又被老公欺壓的傳統婦女「阿敏」，楊麗音靠著打坐跟瑜珈，讓自己能夠完整抽離後進入另一個角色，導演對於她收放自如的演技也相當佩服。《一家子兒咕咕叫》11月18日在台上映。