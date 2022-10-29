許多人為了美觀和衛生，會進行除毛。一名女性除毛師抱怨，最後收到網友來訊，對方表明想看私密處除毛後的作品，讓她超傻眼，覺得很不舒服，引發討論話題。

「真的是先不要！」原PO在臉書《爆廢公社二館》指出，她明白染頭髮或霧眉，會想看作品，但有客人卻要求私密處除毛的照片，當下覺得被騷擾，反問對方：「你的要給人家拍嗎？」

客人要求看作品，讓原PO感到不舒服。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對話曝光後，掀起一番討論，網友紛紛留言：「這個不是變態就是腦袋壞了」、「網路一堆啊，找一下就有了吧」、「他只想看尿尿的地方啦」、「到底頭腦是都裝些什麼東西」、「給他看除下來的毛」、「感覺是變態」。

不過，也有人透露，有除毛師會放作品照片，「可是真的有的除毛師會放對比照欸」、「他會不會是想看馬賽克的，因為有些真的有對比照」、「還真的很多會拍給人家看喔！很多那種整型還是醫美的那種，拍照當廣告的，都打折打很兇」。

對此，原PO表示，自己的IG帳號就有分享小腿和腋下的作品，但對方私訊劈頭就想看私密處的，加上剛好又是男的，讓她感覺動機不單純，怒轟：「頭殼裝屎吧！」

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